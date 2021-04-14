WhatsApp'ın gündem olan gizlilik politikaları ile ilgili yeni bir gelişme, Almanya'da yaşandı. Hamburg'daki bir veri koruma kuruluşu, WhatsApp'ın yeni politikalarının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, konuyu yargıya taşıdı. Ancak bu dava, yalnızca Almanya için bağlayıcı olacak.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz aylarda gündemi sarsan bir mesele ile haberlerimize konu olmuştu. Platform yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre WhatsApp kullanıcılarının kişisel verileri artık, Facebook ile paylaşılacaktı. Böyle bir izni vermeyen kullanıcılar ise WhatsApp kullanamayacaklardı. Bu mesele şimdi, yargıda dava konusu olacak gibi görünüyor.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre Almanya merkezli bir veri koruma kuruluşu, WhatsApp'a daha açmaya hazırlanıyor. Bu davanın nedeni ise anlık mesajlaşma uygulamasının yapmayı planladığı politika güncellemesini engellemek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hamburg'daki Johannes Caspar isimli bir yetkili, Facebook'un WhatsApp'tan gelecek verileri reklam işlerinde kullanabileceğinden endişeli olduklarını söylüyor.

Davadan çıkacak karar, muhtemelen yalnızca Almanya'daki kullanıcılar için bağlayıcı olacak

Caspar tarafından yapılan açıklamalara göre WhatsApp ile Facebook arasındaki veri paylaşımı, kullanıcıyı buna zorunlu tutuyor. Caspar'a göre bu zorlama, WhatsApp'ın yaklaşmakta olan gizlilik politikalarının hukuka aykırı olduğunun bir göstergesi. Yetkili, açılacak davanın diğer ülkelerde de emsal teşkil edebileceğini, böylelikle milyonlarca kullanıcının verilerinin korunmasının sağlanabileceğini ifade ediyor. Ancak bu dava sonucunun yalnızca Almanya'da ikamet eden kullanıcılar için bağlayıcı olacağını söylemek gerek. Diğer ülke ve bölgelerdeki kullanıcıların korunması ise ancak benzer yasal düzenlemeler sayesinde mümkün olacak.

WhatsApp tarafından yapılan son açıklamalara göre platformun yeni gizlilik politikaları, 15 Mayıs itibarıyla kullanımda olacak. Uygulama içinden alacağı bildirimi onaylamayan kullanıcılarsa, bu tarih geldiğinde WhatsApp kullanamayacaklar. Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların tepkisine yol açan düzenleme, ülkemizdeki WhatsApp kullanıcıları için de doğrudan geçerli olacak.