WhatsApp CEO'su Will Cathcart, mayıs ayında yürürlüğe girecek gizlilik ilkeleri ve Apple'ın iMessage'ı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gizlilik ilkelerinin kullanıcıları etkilemeyeceğini belirten Cathcart, iMessage konusunda ise kendilerine çifte standart uygulandığını ifade etti.

Son birkaç aydır yalnızca mayıs ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik politikaları ile gündemde olan WhatsApp'ın bir numaralı ismi Will Cathcart, "Big Technology" isimli bir podcast yayınında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan WhatsApp CEO'su, şirketin yeni gizlilik politikaları ile en büyük rakiplerinden bir tanesi olan iMessage ile ilgili de konuştu.

Will Cathcart, gizlilik politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda bugüne dek ezberlenmiş cümleleri tekrarladı. Mayıs ayında yürürlüğe girecek ilkelerin özellikle de mesajların gizliliği açısından hiçbir şey ifade etmediğini söyleyen CEO, bunların daha çok işletmelerle ilgili olduğunun altını çizdi. WhatsApp CEO'suna göre kullanıcılar, değişikliklerden hiçbir şekilde etkilenmeyecekler.

Apple'ın kendi uygulamaları ile WhatsApp arasında standart farklılıkları var

Apple'ın iOS 14.5 ile Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin kullanıma sunulacağının hatırlatılması üzerine çifte standart uygulandığını ifade eden Cathcart, iMessage uygulamasının güvenlik açısından hiçbir riskinin olmadığı ifade edilirken aynı amaca hizmet eden WhatsApp için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtiyor. İki hizmet arasında fark olmadığını söyleyen WhatsApp CEO'su, Apple için en iyi şeyin herkesin iPhone ve haliyle de iMessage kullanması, bununsa mümkün olmadığını ifade ediyor. Kendisiyle ilgili de konuşan Cathcart, yıllar boyunca iPhone kullandığını, şu an Android telefon ve iPad sahibi olduğunu belirtiyor.

WhatsApp CEO'su tarafından yapılan açıklamalar, Mark Zuckerberg'in söylediği "Facebook'un en büyük rakiplerinden biri Apple..." sözlerindeki anlayışın bugün de devam ettiğinin göstergesi. Üstelik iOS 14.5'te yer alacak Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği, zaten Facebook grubunu rahatsız eden bir şey. Çünkü bu hizmetin kullanıma sunulmasıyla Facebook'un reklam gelirlerinde gözle görülecek düşüşler yaşanacak. Ayrıca Facebook'un kullanıcılar gözündeki yerini, rakip olarak gördükleri şirketinse Apple gibi bir dev olduğunu da görmezden gelmemek gerekiyor.