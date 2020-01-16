Wikipedia’dan Tüm Süreci Aydınlatan Türkiye Açıklaması

29 Nisan 2017’den bu yana Türkiye’de erişime kapalı olan Wikipedia, 19. yaş günü olan 15 Ocak 2020’de Anayasa Mahkemesi kararıyla tekrar erişime açıldı. Wikipedia’nın yürütücüsü Wikimedia Vakfı ise resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak kararı kutladı.

“Türkiye halkının, Türkiye kültürü ve tarihi hakkındaki dünyanın en büyük çevrimiçi tartışma ortamına yeniden katılmasından ve Vikipedi’nin Türkiye ve dünya hakkında başat bir kaynak olmaya devam etmesinden dolayı çok heyecanlıyız.”

Wikimedia Vakfı, hukuksal süreci açıkladıktan sonra Türkiye hakkındaki sözlerine bu şekilde giriş yaptı. Vakfın resmi sitesi üzerinden “Tekrar Hoşgeldin Türkiye!” mesajıyla paylaşılan açıklama metninde yetkili isimlerin de demeçlerine yer verildi. Wikimedia Yetkili Müdürü Katherine Maher, “Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Maher açıklamasına “Wikimedia olarak herkesin temel hakkı olan bilgiye erişim hakkını korumaya kararlıyız. Bu önemli gelişmeyi her yerde bilgi arayan Türk katılımcı topluluğumuzla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.” sözleriyle devam etti. Açıklamaya göre Wikimedia yetkilileri, Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararını incelemeye devam ediyorlar.

Wikimedia Vakfı’ndan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hatırlatması:

Her ne kadar Wikipedia Türkiye’de erişime açılmış olsa da bu sürecin nasıl başladığını bilmekte yarar var. 2019’un ilkbahar aylarında Türkiye’deki erişim engeli nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran Wikimedia, Temmuz ayında AHİM’in başvuru için dava önceliği tanıdığını söylüyor. Wikimedia’nın Türkiye’ye karşılık AİHM’e başvurma gerekçesi ise bireylerin bilgiye erişim haklarının kısıtlanıyor olması.

Wikimedia, “Türkiye ve dünyada ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” açıklamasıyla, Türkiye’deki yeni sürecin AİHM başvurusuyla başladığını vurguluyor. Herkesin platforma katkı sunabildiğini ve bilgi paylaşımı yapabildiğini vurgulayan vakıf, bir bakıma Türkiye’de engellenme nedenlerine ilişkin eski görüşlerini yinelemiş oldu.

Hatırlayacak olursanız Vikipedi, Türkiye’yi çeşitli terör örgütleriyle ilişkilendiren bazı maddeleri düzenlemeyip yayından kaldırmayınca erişime kapatılmıştı. Wikimedia’nın konuya ilişkin yaklaşımı da her zaman sabit kaldı. Wikipedia’nın dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar tarafından yazılan ve düzenlenen bilgilerden oluştuğunu hatırlatan vakıf, herkese düzenleme hakkı tanındığının da altını çizdi.

Bu model sayesinde yine herkesin; dünyanın bütün ülkeleri, kültürleri, ilgi alanları hakkında bilgiye ulaşılabildiği vurgulandı. Gönüllülerin dünyadaki gerçek bilgileri doğrulamak ve paylaşmak için çalıştıklarını söyleyen vakıf, söz konusu kolektif olarak yazma, tartışma ve konuşma sürecinin Wikipedia’yı daha da tarafsız kıldığını vurguladı.

Vikipedi’deki Türkçe makale sayısı: 335.000

Wikimedia, açıklamasında Wikipedia’ya ilişkin önemli istatistikleri de paylaştı. Şu anda bütün makalelerinin yaklaşık %85’inin İngilizce olduğunu söyleyen vakıf, "Türkçe konuşan gönüllülerin Türkçe konuşan insanlar için" bugüne kadar 335.000 makale yazdığını dile getirdi. Wikimedia yaptığı açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı:

"Alınan kararla birlikte bugünden itibaren Türkiye’deki editörlerimiz çevrimiçi olarak ücretsiz bilgi paylaşımına katkıda bulunmaya devam edebilecekler."

Wikipedia’nın Türkiye’de yeniden erişime açılması hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.