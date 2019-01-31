Will Smith, Bad Boys 3'ten İlk Görüntüyü Paylaştı

Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı seri Bad Boys'un devam filminden ilk görüntü, filmin yıldızı Will Smith tarafından paylaşıldı. 2020 yılında vizyona olacak olan filmde Vikings'ten tanıdığımız Alexander Ludwig'i de göreceğiz.

Bir dönemin en sevilen film serilerinden olan Bad Boys, devam filmiyle geri dönüyor. Filmden ilk görüntü ise başrol oyuncusu Will Smith tarafından, Instagram'da paylaşıldı.

Paylaşılan videoda başrol oyuncuları Will Smith'i ve Martin Lawrence'ı görüyoruz. Arka planda yer alan palmiye ağacı deseni, devam filminin ilk iki filmde de olduğu gibi Miami'de geçeceğini gösteriyor olabilir ya da büyük bir kısmı Miami'de geçebilir.

Smith, devam filminden ilk görüntüyü "Geri Döndüler!" notuyla paylaştı.

Bad Boys serisinin ilk filmi 1995'te vizyona girmişti ve çok sevilmişti. İlk filmin ardından 2005'te ikinci film ile izleyicilerle buluşan serinin yeni filmi ise 15 yıl aradan sonra 2020'de vizyona olacak.

Üçüncü filmin çıkışı 2009 yılında duyuruldu ancak yıllar sonra takvimler 2017'i gösterdiğinde bu devam filmi haberi Martin Lawrence tarafından yalanlandı. Neyse ki izleyicilerin üzüntüsü uzun sürmedi ve Smith ile Lawrence, 2018'in sonunda devam filminin yakında geleceğini duyurdular.