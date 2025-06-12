Windows 11’de bazı oyunlarda ani yeniden başlatmalara yol açan Easy Anti-Cheat uyumsuzluğu için Microsoft bir güncelleme yayımladı. Yeni yama, sorun yaşanan oyunlara sahip cihazlara otomatik olarak ulaşıyor. Oyun hatasını gideren bu yama ile birlikte servis yığını güncellemesi de Windows Update üzerinden indirilebiliyor.

Windows 11 kullanıcıları son günlerde bazı oyunları açarken yaşanan ani sistem yeniden başlatmalarından şikâyetçiydi. Sorunun kaynağı ise Easy Anti-Cheat hizmetini kullanan oyunlarla yaşanan bir uyumsuzluk çıktı. Neyse ki Microsoft, bu hatayı düzeltmek için yeni bir güncelleme yayımladı.

Microsoft, 10 Haziran 2025’te yayımladığı güvenlik güncellemesinin ardından ortaya çıkan uyumsuzluk için plan dışı bir yama paylaştı. Easy Anti-Cheat servisini kullanan bazı oyunlarda yaşanan ani sistem yeniden başlatma sorunu, bu güncellemeyle birlikte gideriliyor. Yeni yama, söz konusu hizmeti kullanan oyunlara sahip cihazlara otomatik olarak ulaşıyor.

Yeni güncelleme yayımladı

Microsoft, bu yamayla birlikte Windows 11’e yeni bir Servis Güncellemesi (KB5059502) de ekledi. Bu güncelleme sistemin gelecekteki Windows güncellemelerini sorunsuz bir şekilde alabilmesi için altyapıyı güçlendiriyor. Hem bu güncelleme hem de oyun hatasını gideren yama, Windows Update üzerinden birlikte indirilebiliyor.

Güncellemeyle birlikte bazı kullanıcıların karşılaştığı bir yazı tipi sorunu da gündeme geldi. Özellikle Microsoft Edge ve Google Chrome gibi Chromium tabanlı tarayıcılarda, Çince, Japonca ve Korece karakterler bulanık ya da net olmayan şekilde görüntülenebiliyor. Bu durum, 96 DPI (yani %100 ölçekleme) ayarında daha çok hissediliyor. Geçici çözüm olarak ekran ölçeğini %125 veya %150’ye çıkarmak öneriliyor. Microsoft, bu yazı tipi sorununu ve olası diğer yan etkileri incelemeye devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça bilgi verileceği belirtildi.