Ekim 2021'de piyasaya sürülen Windows 11, sonunda Windows 10'u geçti. Windows 11'in kullanım oranı yüzde 51,77'ye kadar yükseldi. Windows 11, tarihinin en büyük pazar payına ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, pazar araştırma şirketi Statcounter'ın Windows'a ilişkin kullanım oranları istatistiklerinden bahsetmiştik. Haziran 2025 dönemi verilerine göre Windows 11 kullanım oranı, Windows 10'a yetişmiş durumdaydı. Şimdiyse konuyla ilgili yepyeni bir gelişme yaşanmış durumda.

Statcounter'ın Temmuz 2025 dönemine ilişkin verileri, Windows 11'in an itibarıyla Windows 10'u geçtiğini gözler önüne serdi. Bu bağlamda; Windows 11 kullanıcı oranı yüzde 51,77 seviyesine yükseldi. Windows 10 kullanıcı oranı ise yüzde 45,02 seviyesine kadar geriledi. Windows 10 için verilen resmî desteğin sona erecek olması, Windows 11 kullanıcı sayısında patlama yaşanmasını sağlamış durumda.

Windows 11'in kullanıcı sayısı yıllar içerisinde böyle değişti:

Windows 10 kullanıcı oranı, Windows 11'in piyasaya sürüldüğü Ekim 2021'de yüzde 81,44 seviyesindeydi. Kullanıcıların Windows 11'e anlamlı derecede geçiş yapmaya başladıkları dönem ise Şubat 2022'de gerçekleşti. Kullanıcıların neredeyse yüzde 8'i, Windows 11'e geçiş yapmışlardı. Yıllar içerisinde genel olarak yükselen bir grafik gören Windows 11, Temmuz 2025 itibarıyla Windows 10'u geride bırakmış oldu.

Tabii bu demek olmuyor ki Windows cephesinde sadece Windows 11 ile Windows 10 kullanılıyor. Kullanıcıların yüzde 2,32'lik bölümü hâlâ Windows 7 kullanıyor. Windows 8'in kullanım oranı yüzde 0,48, Windows XP'nin kullanım oranı ise yüzde 0,36. Bakalım bir gün Windows XP ve Windows 7 gibi işletim sistemlerinin tamamen yok olduklarını görebilecek miyiz...