Günümüzün ileri teknolojiye sahip modern sistemler, artık başka bir işletim sistemini sanal olarak çalıştırabilecek kadar güçlüler. Bir işletim sistemini başka bir işletim sistemi üzerinde çalıştırmaya yarayan sanal makine kurulumunu sizler için anlatıyoruz. Windows 10’da sanal makine nasıl kurulur, gelin bütün detaylarıyla öğrenelim.

Günümüzde Windows, MacOS, Linux ve Ubuntu gibi birden fazla işletim sisteminin bulunması, kullanıcıları farklı çözümlere itiyor. Windows 10 üzerinde kurabileceğiniz sanal makineler ise bu farklı işletim sistemlerini sanal olarak çalıştırmasınıza imkan tanıyor.

Eğer Windows 10 işletim sistemiyle çalışan bir bilgisayara sahipseniz, bilgisayarınızda bir sanal makine oluşturup bu sanal makinede Ubuntu (Linux) veya macOS işletim sistemlerini kullanabilirsiniz. Bu farklı işletim sistemine sahip sanal makineler sayesinde; Windows güncellemelerini bilgisayarınıza kurmadan önce kontrol edebilir, Mac bir bilgisayara sahip olmadan macOS'u deneyebilirsiniz.

Windows 10'da sanal makine kurulumu yapabilmel için 64 bit Enterprise, Pro ya da Education sürümlerinden birisine sahip olmanız gerekiyor. Gelin Windows 10’da bir sanal makine kurmamızı sağlayacak Hyper-V programına ve sanal makine nasıl kurulur sorusunun yanıtlarına yakından bakalım.

Windows 10'da sanal makine nasıl kurulur?

Adım #1: Başlat menüsüne sağ tıklayıp "Windows PowerShell (Yönetici)" seçeneğine tıklayın.

Başlat menüsüne sağ tıklayıp "Windows PowerShell (Yönetici)" seçeneğine tıklayın. Adım #2: Açılan PowerShell penceresine systeminfo yazın ve enter tuşuna basın.

Açılan PowerShell penceresine systeminfo yazın ve enter tuşuna basın. Adım #3: Sayfayı aşağıya kaydırarak Hyper-V başlığı altındaki sonuçlara ulaşın. "Hyper-V" seçeneği NO sonucu verdiyse sisteminiz sanal makine desteğine sahip değil. "Virtulization Enabled in Firmware" seçeneği NO sonucu verdiyse Hyper-V'ye yetki vermeniz gerekiyor. ( Adım#4 'ten devam edin). "A supervisor has been detected..." uyarısı görüyorsanız Hyper-V yetkisi daha önce verilmiş. ( Adım#8 'den devam edin).

Sayfayı aşağıya kaydırarak Hyper-V başlığı altındaki sonuçlara ulaşın. Adım #4: Başlat menüsünde arama kısmına Hyper-V yazın ve enter tuşuna basın,

Başlat menüsünde arama kısmına Hyper-V yazın ve enter tuşuna basın, Adım #5: "Turn Windows features on or off" kısmına tıklayıp açın,

"Turn Windows features on or off" kısmına tıklayıp açın, Adım #6: Karşınıza çıkacak pencerede Hyper-V ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyin.

Karşınıza çıkacak pencerede Hyper-V ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyin. Adım #7: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #8: Başlat menüsündeki arama bölümüne "Windows Yönetimsel Araçları" yazın ve programı açın,

Başlat menüsündeki arama bölümüne "Windows Yönetimsel Araçları" yazın ve programı açın, Adım #9: "Hyper-V Quick Create" seçeneğine tıklayın,

"Hyper-V Quick Create" seçeneğine tıklayın, Adım #10: "Create Virtual Machine" penceresinde listelenen 4 işletim sisteminden birini seçin, Hyper-V sizin için bir sanal makine oluşturacak.

"Create Virtual Machine" penceresinde listelenen 4 işletim sisteminden birini seçin, Adım #11: "Create Virtual Machine’ penceresinden ‘"Local installation source" seçeneğine tıkayın,

"Create Virtual Machine’ penceresinden ‘"Local installation source" seçeneğine tıkayın, Adım #12: "Change installation source" kısmına tıklayın.

"Change installation source" kısmına tıklayın. Adım #13: İndirmiş olduğunuz işletim sisteminin ISO dosyasını bulun ve açın.

İndirmiş olduğunuz işletim sisteminin dosyasını bulun ve açın. Adım #14: ‘Create Virtual Machine’ kutusuna tıklayın, artık sanal makineniz kullanıma hazır.

Adım#1: Başlat menüsüne sağ tıklayıp "Windows PowerShell (Yönetici)" seçeneğine tıklayın.

Önce bilgisayarın Hyper-V uyumuluğunu test etmek için Windows PowerShell'i yönetici olarak çalıştırıyoruz.

Adım#2: Açılan PowerShell penceresine systeminfo yazın ve enter tuşuna basın.

Bilgisayarın Hyper-V uyumluluğunu öğrenmek için systeminfo komutunu giriyoruz.

Adım#3:Sayfayı aşağıya kaydırarak Hyper-V başlığı altındaki sonuçlara ulaşın.

Eğer görseldeki gibi bütün sonuçların yanında Yes ibaresi varsa bilgisayarınız Hyper-V aracına uyumludur.

"Hyper-V" seçeneği NO sonucu verdiyse sisteminiz sanal makine desteğine sahip değil.

"Virtulization Enabled in Firmware" seçeneği NO sonucu verdiyse Hyper-V'ye yetki vermeniz gerekiyor. ( Adım#4 'ten devam edin).

'ten devam edin). "A supervisor has been detected..." uyarısı görüyorsanız Hyper-V yetkisi daha önce verilmiş. (Adım#8'den devam edin).

Adım#4: Başlat menüsünde arama kısmına Hyper-V yazın ve enter tuşuna basın.

Hyper-V'ye yetki vermek için önce arama kısmına Hyper-V yazıp enter tuşuna basıyoruz.

Adım#5: "Turn Windows features on or off" kısmına tıklayıp açın.

.Burada Hyper-V yazısının solunda bulunan kutucuğu işaretlememiz gerekiyor.

Adım#6: Karşınıza çıkacak pencerede Hyper-V ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyin.

Bu kutucuğu işaretlediğimizde Hyper-V aracına gerekli izni vermiş oluyoruz.

Adım#7: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Hyper-V'ye yetki verdikten sonra değişikliklerinizin işleme konulması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Adım#8: Başlat menüsündeki arama bölümüne "Windows Yönetimsel Araçları" yazın ve programı açın.

Hyper-V aracıyla sanal makine kurulumu yapabilmek için önce Başlat menüsünde "Windows Yönetimsel Araçları" sekmesini buluyoruz.

Adım#9: "Hyper-V Quick Create" seçeneğine tıklayın.

Hyper-V Quick Create sekmesi bizi Hyper-V sanal makine oluşturma ekranına yönlendirecek.

Adım#10: "Create Virtual Machine" penceresinde listelenen 4 işletim sisteminden birini seçin.

Açılan "Create Virtual Machine" penceresinde Hyper-V içerisinde bulunan hazır işletim sistemlerinden birini seçip sağ altta bulunan "Create Virtual Machine" butonuna tıkladığınızda Hyper-V aracı sizin için bir sanal makine oluşturacak. (Listede bulunmayan bir işletim sistemi kullanmak istiyorsanız Adım#11'den devam edin).

Adım#11: "Create Virtual Machine" penceresinden ‘"Local installation source" seçeneğine tıkayın.

Farklı bir işletim sistemi kullanmak ve daha önce indirdiğiniz bir işletim sistemini seçmek için sol tarafta bulunan "Local installation source" seçeneğine tıklayın. Yeni bir işletim sistemi indirmek isterseniz de macOS indirmelerine buradan, Windows 10 indirmelerine buradan ve Linux indirmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Adım#12: "Change installation source" kısmına tıklayın.

İndirdiğiniz ISO dosyasını yüklemek için "Change installation source" kısmına giriş yapın.

Adım#13: İndirmiş olduğunuz işletim sisteminin ISO dosyasını bulun ve açın.

İndirmiş olduğunuz işletim sisteminin ISO dosyasını bulup açın ve işletim sistemi Hyper-V arayüzüne eklenecektir.

Adım#14: "Create Virtual Machine" kutusuna tıklayın, artık sanal makineniz kullanıma hazır.

İndirmiş olduğunuz ISO dosyası Hyper-V arayüzüne yüklendikten sonra sağ altta bulunan "Create Virtual Machine" kutusuna tıklayın ve artık sanal makineniz kullanıma hazır.

Windows 10'da kurulan sanal makine nasıl açılır ve nasıl kapatılır?

Adım#1: Başlat menüsüne tıklayıp "Windows Yönetimsel Araçları" sekmesine gelin.

Başlat menüsüne tıklayıp "Windows Yönetimsel Araçları" sekmesine gelin. Adım#2: Hyper-V Manager sekmesini seçin.

Hyper-V Manager sekmesini seçin. Adım#3: Başlatmak istediğiniz sanal makineyi seçip Connect butonuna tıklayın.

Başlatmak istediğiniz sanal makineyi seçip butonuna tıklayın. Adım#4: "The Virtual Machine Connection" ekranında Start tuşuna basın.

"The Virtual Machine Connection" ekranında tuşuna basın. Adım#5: Turuncu güç butonuna basıp makinenizi kaydedebilirsiniz.

Turuncu güç butonuna basıp makinenizi kaydedebilirsiniz. Adım#5: Kırmızı güç butonuna basıp makinenizi kapatabilirsiniz.

Adım#1: Başlat menüsüne tıklayıp "Windows Yönetimsel Araçları" sekmesine gelin.

Tıpkı sanal makine oluştururken uyguladığımız gibi tekrar Başlat menüsünden "Windows Yönetimsel Araçları" sekmesine gelin.

Adım#2: Hyper-V Manager sekmesini seçin.

Bu sefer Hyper-V Quick Create yerine kurduğumuz sanal makineyi açabilmek için Hyper-V Manager sekmesine tıklıyoruz.

Adım#3: Başlatmak istediğiniz sanal makineyi seçip Connect butonuna tıklayın.

Başlatmak istediğimiz sanal makineyi seçtikten sonra sağ altta bulunan Connet butonuna tıklıyoruz.

Adım#4: "The Virtual Machine Connection" ekranında Start tuşuna basın.

Karşımıza çıkan "The Virtual Machine Connection" ekranında Start tuşuna basıyoruz.

Adım#5: Turuncu güç butonuna basıp makinenizi kaydedebilirsiniz.

Sanal makinenizi açtıktan sonra sanal makinenizin sol üst köşesinde bulunan turuncu güç butonuna tıklayıp, sanal makinenizin güncel hâlini kaydedebilirsiniz.

Adım#6: Kırmızı güç butonuna basıp makinenizi kapatabilirsiniz.

Sanal makinenizdeki tüm işlemlerinizi bitirdikten sonra yine sol üst kısımda bulunan turuncu güç butonunun yanında bulunan kırmızı güç butonuna tıklayıp sanal makinenizi güvenli bir şekilde kapatabilirsiniz.

Hyper-V, her ne kadar üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan sanal makine yaratabileceğiniz Microsoft tarafından sağlanan bir hizmet olsa da birkaç eksi yönü bulunuyor. Microsoft da yaptığı açıklamalarda Hyper-V aracının özellikle uygulama geliştiricileri için iyi bir seçenek olmadığını ve belli başlı diğer işletim sistemlerine özgün her uygulamanın ve servisin oluşturduğunuz sanal makinede düzgün bir şekilde çalışamayabileceğini belirtiyor.