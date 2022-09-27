Windows 11’in geçtiğimiz günlerde kademeli olarak yayınladığı 22H2 güncellemesi, NVIDIA ekran kartlarının büyük bir çoğunluğunda performans sorunlarına neden oldu. Peki bu sorunlar nasıl çözülür?

5 Ekim tarihinde resmi olarak kullanıma sunulan Windows 11, selefi Windows 10’a kıyasla pek çok yenilikle karşımıza çıkmıştı. Test sürümünün sızdırılmasının ardından tartışma konusu olan Windows 11, Windows 10’da kullanıcıların severek kullandığı bazı özelliklerin kaldırılmasıyla tepki çekmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Microsoft, Windows 11’in ilk büyük güncellemesi olan 22H2’yi kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunmuştu. Bu güncellemeyi yapan pek çok kullanıcı ise NVIDIA ekran kartlarının performanslarının %80 oranında azaldığını rapor etti.

NVIDIA, sorunun farkında

Reddit ve diğer forumlarda Windows 11 22h2 güncellemesini kuran pek çok kullanıcı, oyunlarda ve diğer yazılımlarda ekran kartlarının düşük FPS sorunları, hatalar, sistem ve uygulama çökmeleri ve hatta mavi ekran hataları verdiğinden şikâyet etmeye başladı. Güncellemeyi kuran neredeyse tüm NVIDIA kullanıcılarında görülen bu sorun, ABD’li ekran kartı üreticisinin de dikkatini çekmiş durumda.

NVIDIA yetkilileri yaptıkları açıklamada bu sorunun RTX 2000 ve sonrası ekran kartlarında sıklıkla görüldüğünü ve sorunu çözmek için yeni bir sürücü güncellemesi yayınlayacaklarını açıkladılar.

Peki bu sorunu nasıl çözebilirsiniz?

NVIDIA yetkilileri güncelleme sonrası yaşanan problemleri çözecek yazılım güncellemesinin bu hafta içinde yayınlanacağını açıkladı. Eğer güncelleme yayınlanana kadar beklemek istemiyorsanız GeForce Experience uygulamasını kullanarak bu sorunu geçici olarak çözebilirsiniz.

GeForce Experience uygulamasını bilgisayarınıza kurup giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımdaki ayarlar sekmesine tıklayın.

tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandaki “ Deneysel özellik ve güncelleştirmeleri etkinleştir. ” kutucuğunu seçin.

” kutucuğunu seçin. GeForce Experience uygulaması otomatik olarak beta sürümüne güncellenecek ve ekran kartı güncellemeniz yayınlanana kadar performans sıkıntısı yaşamayacaksınız.

NVIDIA'dan sorunu çözen güncelleme geldi

Pek çok NVIDIA kullanıcısı bugün akşam saatlerinde GeForce Experience üzerinden yeni bir sürücü güncellemesinin bildirimini aldı. Bu güncelleme sayesinde Windows 11 22H2 güncellemesinde performans sorunları yaşayan kullanıcıların tüm sorunları kalıcı olarak çözülmüş olacak. NVIDIA aynı zamanda sürücü güncellemesiyle birlikte NVIDIA GeForce Experience yazılımını da güncelledi. Güncellemeyi indirmek için GeForce Experience yazılımında bulunan "Sürücüler" sekmesini ya da burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.