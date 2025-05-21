Telefonda kullanılan uygulamalara bilgisayarda kaldığı yerden devam etmeyi mümkün kılan yeni Windows 11 özelliği tanıtıldı. Telefonda açık olan bir uygulamaya bilgisayarda kaldığı yerden kesintisiz şekilde devam edilebilecek. Yeni sistemin daha geniş uygulama desteğiyle birlikte kullanıcılar tarafından yaygın olarak benimsenmesi amaçlanıyor.

Microsoft, Windows 11'e telefon ve bilgisayar arasında uygulama geçişini mümkün kılan yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Artık telefonda açık olan bir uygulamaya bilgisayardan kaldığın yerden devam etmek mümkün olacak.

Yeni özellik şirketin Build 2025 etkinliğinde geliştiricilere yönelik bir oturumda tanıtıldı. Tanıtımda ise telefonda açık olan Spotify uygulamasının bilgisayarda görev çubuğu üzerinden tek tıkla ve kaldığı yerden nasıl devam ettirilebildiği örnek olarak paylaşıldı.

Telefonda başlayan işlemler, bilgisayarda tek tıkla devam edecek

Görev çubuğunda uygulama simgesi üzerine gelen küçük bir uyarı simgesi, uygulamanın mobilde yakın zamanda kullanıldığını bildiriyor ve tek tıkla devam etme imkânı sunuyor. Uygulamanın üzerine gelindiğinde kullanıcıyı doğrudan ilgili göreve yönlendiren bir mesaj çıkıyor. Spotify örneğinde şarkıya bilgisayarda kaldığı yerden devam edilebiliyor. Bu geçiş sırasında ise yeniden arama yapmaya veya uygulamayı sıfırdan başlatmaya gerek kalmıyor.

Microsoft, benzer bir geçiş deneyimini aslında daha önce de Project Rome adlı sistemle denemişti. Ancak o dönem bu özellik fazla ilgi görmemişti. Bu kez ise geliştirilen yeni sistemin daha fazla uygulama tarafından desteklenmesi ve kullanıcılar arasında yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor.