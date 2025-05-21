Windows 11’in test sürümünde, widget yerleşimini otomatikleştiren Copilot destekli yeni bir arayüz düzenlemesi test edilmeye başlandı. Yeni tasarımla birlikte widget’ların konumu, kullanıcı müdahalesi olmadan Copilot tarafından otomatik olarak belirleniyor. Yeni özellik ise şu an için test aşamasında.

Microsoft, Windows 11’in widget düzeninde değişikliğe gidiyor. Yeni düzenleme bazı test kullanıcıları için aktif hâle getirildi. Bu kapsamda widget’ların konumu artık Copilot tarafından otomatik olarak belirlenecek.

Windows 11’in test sürümlerinde yapılan değişiklikler, Beta ve Geliştirici kanallarındaki kullanıcılarla paylaşıldı. Yeni sistemde kullanıcı arayüzüyle ilgili düzenlemelerin yanı sıra enerji yönetimiyle ilgili bazı yenilikler de bulunuyor. Dosya Gezgini’nde sağ tıklama menüsüne eklenen yapay zekâ destekli işlemler de dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

Yeni güç yönetimi özelliği ile pil ömrünü uzatmayı hedefliyor

Aynı zamanda Microsoft, “Kullanıcı Etkileşimine Duyarlı İşlemci Güç Yönetimi” adını verdiği yeni bir güç tasarrufu teknolojisini test sürecine aldı. Şirket, bu özellikle birlikte bilgisayarda bir süre işlem yapılmadığında sistemin otomatik olarak devreye girip enerji tüketimini düşürdüğünü belirtti. Kullanıcı yeniden işlem yapmaya başladığında ise cihazın tam performansa geri döndüğünü paylaştı.

Test sürecindeki bu özelliklerin nihai sürüme eklenip eklenmeyeceği konusunda Microsoft henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, bazı değişikliklerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmak üzere hazırlandığını da paylaştı.