Windows 11'in son Insider sürümü, işletim sisteminin yeni emojilerini kullanıma sunacaktı. Ancak gösterilen emojiler ile kullanıma sunulan emojiler arasındaki farklılık, kullanıcıların tepkisini çekti.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, birkaç gün önce yepyeni işletim sistemi Windows 11'i tüm kullanıcıların beğenisine sundu. Kullanıcılar şu günlerde, özellikle de tasarım açısından daha eğlenceli bir yapıya sahip olan Windows 11'in özelliklerini keşfetmekle meşguller. Ancak Microsoft'un verdiği bir sözü tutamamış olması, şirketin tepki çekmesine yol açmış durumda.

Microsoft'un Windows 11'de vadettiği yeniliklerden bir tanesi de yeni tasarımlara sahip olan emojilerdi. Hatta geçtiğimiz günlerde Windows Birleşik Krallık'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Windows 11'deki yeni emojilerin nasıl görüneceğine dikkat çekilmişti. Ancak Windows 11'in son Insider sürümü ile kullanıma sunulan yeni emojiler, kullanıcıların beklentilerini karşılamadı. Zira gösterilen emojilerle kullanıma sunulan emojiler, pek de birbirlerine benzemiyordu.

Windows 11'in emojileri böyle görünecekti

Projenin başında 2., projenin ortasında 5., projenin sonundaysa 6. gibiyiz. Peki sen hangi Windows 11 emojisisin?

Windows 11'in son Insider sürümünde kullanıma sunulan yeni emojiler, pek de yukarıdaki gibi değil. Öyle ki kullanıma sunulan emojiler pek çok kişinin alıştığı tasarımlara sahip. Elbette bu durum, kullanıcıların tepkisine yol açtı. Hatta bazıları, Microsoft'un tüm kullanıcıları kandırdığını söyledi. Tepkiler üzerine Windows Insider'ın üst düzey yöneticilerinden Brandon LeBlanc, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Windows 11'in son Insider sürümündeki emojiler şöyle görünüyor

Brandon LeBlanc tarafından yapılan açıklamalarda, bunun asla bir kandırma olmadığı ifade edildi. Ekibin bir hata yaptığını ve bu hatanın düzeltileceğini belirten Microsoft yöneticisi, "kandırma" ibaresinin abartı olduğunu söyledi... LeBlanc'a göre yeni emojiler, aksettirildiği gibi görünecek...

Bazı tepkiler şöyle

Windows Birleşik Krallık bizi neden kandırdı? Onlar bize Windows 11 emojilerini resmen göstermişlerdi.

Gösterilen emojilerin kullanımdan tamamen kaldırılmadığından ve mutlaka kullanıma sunulacağından eminiz değil mi? 3D emojileri gerçekten çok seviyorum...

Microsoft yöneticisi Brandon LeBlanc'in "abartıyorsun" paylaşımıysa şöyle