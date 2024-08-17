Microsoft'tan kullanıcıları köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi. Şirket, TPM 2.0 desteği sunmayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenmesini sağlayan güvenlik açığını kapattı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un birkaç yıl önce yayımladığı Windows 11, çok büyük tartışmalarla hayatımıza girdi. Microsoft, bu işletim sisteminde "TPM 2.0" zorunluluğu uygulamış, hâl böyle olunca orta yaşlı bilgisayarlar bile Windows 11 ile uyumsuz olmuştu. Ancak bağımsız geliştiriciler, bunun basit bir yöntemini bulmuşlar ve TPM 2.0 desteğine sahip olmayan bilgisayarlara da Windows 11 kurmayı başarmışlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaşananların farkında olan Microsoft, kullanıcıları köşeye sıkıştıracak bir adım attı. Windows 11'in "Build 27686" kodlu Insider sürümünü test eden geliştiriciler, milyonlarca bilgisayara uyumsuz olmasına rağmen Windows 11 yüklenmesini sağlayan açığın kapatıldığını tespit ettiler. Düzeltme, çok yakında kararlı sürüme gelecek gibi görünüyor.

TPM 2.0 desteğine sahip olmayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenemeyecek

Microsoft'un aldığı karar, TPM 2.0 desteği sunmayan bilgisayarlar için yolun sonunun geldiği anlamına geliyor. Zira bu bilgisayarlar, gelecek yıl itibarıyla resmî desteği kesilecek Windows 10'tan Windows 11'e yükseltilemeyecekler. Tabii konuyla ilgili olarak yeni bir yöntem bulunmaz ise...

Bu arada; Microsoft'un kapatılan güvenlik açığı ile ilgili düzeltmeyi kararlı sürüme ne zaman getireceği belli değil. Hâl böyle olunca söz konusu açığı kullanarak Windows 11 ile uyumsuz olan bilgisayarlara hâlâ yükleme yapabilirsiniz. Eğer böyle bir planınız varsa fazla vakit kaybetmeyin.