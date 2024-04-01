İşletim sistemlerine ilişkin yapılan bir araştırma, Windows 11'in kullanıcı kaybetmekte olduğunu gözler önüne serdi. Yeni işletim sistemini beğenmeyen kullanıcılar, Windows 10'a dönüş yapıyor gibi görünüyor.

Pazar araştırma şirketi Statcounter, işletim sistemlerine ilişkin bir araştırma yaptı. Bu araştırma, Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11'in popülaritesinin düştüğünü gözler önüne serdi. Yapılan araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, kullanıcıların Windows 11'den Windows 10'a dönüş yaptıklarını gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırmanın ortaya koyduğu ilginç bulgulardan bir tanesi, Windows 7 ile ilgili. Microsoft, bu işletim sistemini uzun zamandır desteklemiyor. Ancak kullanıcılar, Windows 7'den vazgeçemiyorlar gibi görünüyor. Çünkü Windows 7 hala, tüm Windows kullanıcılarının yüzde 3'lük bölümü tarafından tercih edilen bir işletim sistemi.

Mart 2024 verilerine göre Windows kullanım oranları şöyle:

Versiyon Kullanım Yüzdesi Önceki Araştırmaya göre Değişim Windows 10 69,04 +1,81 Windows 11 26,72 -1,46 Windows 7 3,04 -0,06 Windows 8.1 0,44 -0,22 Windows XP 0,39 -0,13

Statcounter, bu araştırmanın Mac ekosistemiyle ilgili sonuçlarını da paylaştı. Ancak Apple cephesinde şaşırtıcı bir istatistik bulunmuyor. Zira şirketin en güncel işletim sistemi olan macOS Catalina, aktif cihazların yüzde 94,24'üne hizmet veriyor.