Microsoft, geçtiğimiz aylarda gelen Windows 11'in ardından, sisteme oldukça benzer bir görünüm ile gelen yeni işletim sistemi Windows 11 SE'yi tanıttı. Windows 11 SE, öğrencilere ve okullara özel olarak tasarlandı.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıtmış ve ardından da işletim sistemi tanıtılmıştı. Karşımıza geldiğinden beri sistem gereksinimlerinden içerdiği hatalara kadar pek çok konuda eleştirilen sistem, tasarımsal olarak getirdiği değişikliklerle de konuşulmuştu.

Henüz Windows 11 oldukça yeniyken Microsoft'tan bu kez de Chrome OS'a rakip olacak yeni bir işletim sistemi geldi. Windows 11 SE ismi ile tanıtılan sistemin hedef kitlesi ise öğrenciler ve okullar.

Düşük özellikteki cihazlara özel hazırlandı:

Microsoft'un Windows 11 ile hedefinin okullar ve öğrenciler olduğunu söylemiştik. Tam da bu sebeple işletim sistemi fazla güçlü bir sisteme gerek duymayacak sadelikte tasarlanmış durumda. Tüm Microsoft 365 uygulamalarının yüklü olarak geleceği sistem, Chrome ya da Zoom gibi üçüncü parti uygulamaları da destekleyecek. Microsoft bu kararın sebebini ise 'Okullara kendileri için en doğru olan uygulamaları kullanma seçeneği sunmak' olarak gösteriyor.

Windows 11 SE'nin öğrencilere özel olarak gelmesinin getirilerinden biri, Windows 11'e göre sadeleştirilmiş arayüzü. Dikkat dağıtmaması adına Widget'ların kaldırıldığı işletim sistemi, aynı zamanda tüm uygulamaları otomatik olarak tam ekran modunda açacak. Ayrıca öğrencilerin okul dışında da kullanımını kolaylaştırmak adına Windows 11 SE ile tüm çalışmaları ve belgeleri varsayılan olarak OneDrive'a kaydedilecek.

Üreticiler Windows 11 SE için cihazlar üretmeye başladı:

Windows 11 SE yalnızca düşük maliyetli ve özellikleri de düşük olan bilgisayarlar için kullanılacak. Bu noktada Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo ve Positivo gibi üreticilerin Windows 11 SE için yeni bilgisayarlar üretmeye başladığı bilgisi de paylaşılmış durumda.

Microsoft ayrıca kendi işletim sistemine özel, 249 dolarlık fiyat etiketiyle oldukça uygun fiyatlı olan bir de dizüstü bilgisayarını da tanıttı. Surface Laptop SE isimli yeni bilgisayar, Windows 11 SE yüklü gelecek.

Windows 11'i incelediğimiz videomuza da göz atmak isterseniz: