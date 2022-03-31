Microsoft’un 5 Nisan tarihinde yapacağı hibrit iş etkinliğinde pek çok yeni özelliğin tanıtılması bekleniyor. Gelin hep birlikte tanıtılması muhtemel özelliklere yakından bakalım.

5 Ekim 2021’de yayınlanan ve çıkışının ardından kimilerinin sevdiği kimilerinin ise “gereksiz” bulduğu Windows 11, sürekli olarak yeni özelliklere kavuşuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Windows 11’in dosya gezgininde reklamların gösterileceği bir güncelleme test edilmeye başlanmıştı.

Windows 11’i geliştirmeye devam eden Microsoft ekibi, 5 Nisan tarihinde 'Windows Powers the Future of Hybrid Work' isimli bir etkinlik yapacağını açıkladı. Bu etkinlikte Windows 11’e gelecek olan çeşitli işlevsellik ve yönetim özelliklerinin kullanıcılara tanıtılması bekleniyor. Gelin hep birlikte 5 Nisan’da yapılacak etkinlikte tanıtılması muhtemel özelliklere yakından bakalım.

Akıllı kopyalama panosu

Aslında Windows 10 ve 11’de zaten bir kopyalama panosu bulunuyor. Bilgisayarınızın ayarlar bölümünden açtığınız bu pano sayesinde birden fazla şeyi kopyalayabiliyor, emojilere, giflere ve sembollere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Fakat etkinlikte tanıtılması beklenen bu “daha akıllı” pano, bir telefon numarasını kopyaladığınızda o numarayı Microsoft Teams ya da Skype üzerinden arayabilmenizi sağlamak ya da kopyaladığınız e-posta adreslerine kolayca e-posta göndermenize imkan sağlamak gibi günlük hayatta işinizi kolaylaştıracak özelliklere sahip olabilir.

Bu akıllı kopyalama panosu, Windows 11’in deneysel sürümlerinde kullanıcıların test etmesi için aktif edilmişti.

Dosya gezgininde sekmeler

Yine daha önce deneysel sürümlerde ve geliştirici sürümlerinde test edilen bu özelliği pek çok kullanıcı yıllardır bekliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, birden fazla dosya gezgini penceresi açmak yerine tek bir pencerede tıpkı bir internet tarayıcısı gibi bütün dosyalara kolayca erişebilecek. Umuyoruz ki Microsoft yetkilileri Dosya Gezginine reklam getirmek yerine sekmeleri getirmeyi tercih eder.

Yeni e-posta uygulaması (zamanı gelmişti)

Windows 10’un çıkışı ile hayatımıza giren ve pek çok insanın bir türlü sevemediği Outlook uygulaması, yaklaşık 1 yıl önce yeni bir deneyesel tasarım ile kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Pek çok kaynağa göre Microsoft, eskiyen ve kullanıcıların sevmediği bu e-posta uygulamasını çok daha akıcı ve estetik bir uygulama ile değiştirmeye hazırlanıyor.

Microsoft Teams ve Metaverse

Windows 11 ve Metaverse ile birlikte gün geçtikçe gelişen ve daha fazla özelliğe sahip olan Microsoft Teams, şu anda pek çok insanın severek kullandığı bir uygulama olmuş durumda. Önceki etkinliklerde Metaverse evrenini Microsoft Teams’e taşımak istediklerinden bahseden Microsoft yetkilileri, bu konudaki çalışmalarını 5 Nisan’daki etkinlikte kullanıcılarla paylaşabilir.

Microsoft Edge

Chrome tabanlı bir tarayıcı olan ve selefi olan Internet Explorer’dan çok daha fazla sevilen Microsoft Edge, özellikle kendi içinde bulunan PDF görüntüleme özelliğinin zenginliği ile nam salmış durumda. Edge’in Canary (betadan önce özelliklerin test edildiği) sürümünde ortaya çıkan gelişmiş PDF görüntüleme seçeneklerinin de bu etkinlikte resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Çeşitli güvenlik güncellemeleri

Tabii ki her güncellemede olduğu gibi bu kez de Windows 11 ve Office 365 araçları için pek çok güvenlik güncelleştirmesi ve özelliğinin de tanıtılması bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce 5 Nisan’daki etkinlikte hangi özellikler tanıtılacak?