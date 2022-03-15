Microsoft'un Windows Insider üzerinde test ettiği yeni bir özellik, şimdiden birçok Windows kullanıcısının tepkisini topladı. Bu özellik, Windows dosya gezgini içerisine yerleşik reklamlar ekliyordu.

Günümüzün en sinir bozucu şeylerinden birisi olan reklamlar, artık kabullensek de kabullenmesek de akla gelebilecek her noktada karşımıza çıkıyor. Evet, şu anda kullandığımız pek çok şeyi ‘kullanabilmemizin’ nedeni de şirketlerin bu reklamlar sayesinde kazandığı para olsa da bugün Microsoft, reklam konusunu bir adım öteye taşıyan tartışmalı bir özellikle karşımıza çıktı.

Windows Insider kullanıcıları, Windows 11’in dosya gezgininde fazlasıyla sinir bozucu olması garanti olacak bir özellikle karşılaştı. Kullanıcılar, dosya gezgininin orta yerinde bir reklam çubuğuyla karşılaştı. Reklam çubuğu, şimdilik ‘kabul edilebilir’ bir noktada ve bağlamda gözükse de bu durum, reklamlarla dolu bir Windows geleceğine dair korkuya yol açtı.

Windows dosya gezgininde gözüken o reklam:

"Microsoft, explorer'a (Dosya Gezgini) reklam eklemeye başlarsa bazı insanlar çıldıracak."

Paylaşılan ekran görüntüsü, kullanıcıların ‘Belgeler’ klasörüne eriştiklerinde çıkan reklama yer veriyordu. Bu reklam, Microsoft’un bir diğer ürünü olan Microsoft Editor’a ait bir reklamdı. Reklamda “Belgeler, e-posta ve internette Microsoft Editor’ün gelişmiş yazım önerileriyle güvenle yaz” ifadeleri yer alıyordu.

Söz konusu reklam, Belgeler klasörü ve bu klasörde bulunabilecek içerikler düşünüldüğünde aslında kabul edilebilir ve anlamsız bir reklam değildi. Fakat ana konu, dosya gezginine artık reklamların geldiği gerçeğiydi. Şu noktada Windows’taki reklamların geleceğine ilişkin başka bir paylaşım ya da yorum bulunmuyorken reklamların Windows’a kesin olarak geleceğini de söylemek yanlış olur. Zira bu ekran görüntüsünün alındığı Windows Insider, yalnızca yeni özelliklerin test edildiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği takdirde son sürüme aktarıldığı bir platform olarak görev görüyor.