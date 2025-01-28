Windows 11'in Insider sürümünde keşfedilen yeni bir özelliğe göre dosya paylaşımı artık çok daha kolay bir arayüze kavuşacak.

Microsoft, Windows 11’in gizli yeniliklerinden biriyle dosya paylaşımını daha da kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

Son Windows 11 Insider önizleme sürümlerinden birinde dosya paylaşım deneyimini baştan aşağı değiştirebilecek yeni bir özellik keşfedildi. X kullanıcısı phantomofearth tarafından fark edilen ve Tom's Hardware tarafından duyurulan bu yenilik, dosyaları kolayca paylaşmayı sağlayan bir "Sürükleme Tepsisi" özelliğini içeriyor.

Yeni "Sürükleme Tepsisi" nasıl görünecek?

Sistem, bir dosyayı ekranın üst kısmına sürüklediğinizde, karşınıza büyük simgelerle dolu bir paylaşım tepsisi çıkarıyor. Bu alanda yeni bir tasarım içerisinde birbirinden farklı paylaşım seçenekleri yer alıyor.

Sürükleme Tepsisi’nin tasarımı, özellikle akıllı telefonlardan alışkın olduğumuz büyük simgeler ile dikkat çekiyor. MacOS’un benzer bir dosya paylaşım yaklaşımı olsa da Windows bu özelliği modern mobil cihaz kullanıcılarına hitap edecek şekilde optimize etmeye çalışıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi özellik şimdilik Insider sürümünde test ediliyor ve kararlı sürümde ne zaman kullanıma sunulacağı ne yazık ki belirsiz.