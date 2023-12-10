Microsoft, tam 2 sene önce Windows 11 işletim sistemini yayımlamıştı. Şimdi ise iddiaya göre bir sonraki sürüm olan Windows 12, yapay zekâ özellikleri ile beraber 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülebilir.

Microsoft, kod adı "Hudson Walley" olan Windows sürümünün yeni bir versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor. Birçok sektörde yer edinmeye başlayan yapay zekâ, Microsoft'un bir sonraki sürümünde kullanması ile birlikte pek çok kişi için daha erişilebilir hâle gelecek.

İddialara baktığımızda Microsoft'un yapay zekâyı Windows'un bir sonraki sürümüne entegre ederek bir devrim yaratacağı söyleniyor. Şu an Hudson Walley'in ilk sürümleri, Windows Insider Canary platformunda test ediliyor.

Hudson Walley'in odaklanacağı ilk konu yapay zekâ olacak.

Geliştirilmeye devam eden Hudson Walley sürümü, yapay zekâ ile donatılacak. Yardımcı asistan olarak Copilot AI kullanacak olan Windows 12, bu asistanı arka planda sürekli olarak çalıştıracak ve pek çok temel işlevi daha kullanışlı hâle getirecek.

Bu yapay zekâ, işletim sisteminin en temeline kadar entegre edilecek ve daha kullanışlı bir deneyim için daha güçlü bir NPU (Network Processor) kulanması gerekecek.

Copilot AI, Windows 11'de Paint vedaha pek çok uygulamada kullanılıyor.

Copilot AI, Paint uygulamasında görsellerin arka planını kaldırma ve daha birçok işleve sahip. Daha şimdiden Windows 11'de kullanılmaya başlanması, bir sonraki sürümde daha verimli bir şekilde kullanılacağını gösteriyor.

Windows 12'de Copilot AI'nın yanı sıra Hudson Walley, yapay zekâ destekli duvar kağıtları, fotoğraflarda, videolarda ve aynı zamanda oyunlarda görüntü kalitesini artıran bir Super Resolution (Süper Çözünürlük) özelliği, geliştirilmiş enerji tasarrufu modu ve yeniden tasarlanmış bir ekran paneli sunacağı da iddialar arasında.