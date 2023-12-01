Windows Kullanıcıları, Telefonlarını Webcam'e Dönüştürebilecek

Microsoft'un telefonlarla bilgisayarları bağlayan uygulaması "Telefon Bağlantısı", Android telefonları webcam'e dönüştürebilecek. Henüz kodlarda tespit edilen özelliğin kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, "Telefon Bağlantısı" uygulaması için yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın Android sürüm kodlarında tespit edilen yeni bir özellik, telefonların saniyeler içerisinde webcam olarak kullanılmasını sağlayacak. Bu işlevsellik, bugüne kadar üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla kullanılabiliyordu ancak Microsoft'un yapacağı çalışmalar ile harici bir uygulamaya gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Telefon Bağlantısı uygulamasının kodlarında yapılan keşif, özelliğin en azından şimdilik Android telefonlara uygun olacağını ortaya koydu. Ayrıca tüm Android telefonlar, bu özellik için destek vermeyecek. Kodlarda yapılan incelemeler, Samsung'un yeni nesil Galaxy telefonları ile OnePlus 11 gibi birkaç modelin doğrudan webcam'e dönüştürülebileceğini gün yüzüne çıkarttı. Tabii bunun kalıcı bir durum olup olmayacağı bilinmiyor.

Uygulamaya gelecek tek özellik bu değil!

Telefon Bağlantısı uygulaması kodlarında tespit edilen en önemli özellik webcam olsa da tek yenilik bu değil. Görünen o ki kullanıcılar, webcam'e dönüştürdükleri telefonlarında bulanıklaştırma, HDR filtresi, gece modu, stabilizasyon ve otomatik çerçeveleme gibi ekstra özellikler de kullanabilecekler. Hatta webcam'e dönüştürülen bir Android telefon aşırı derecede ısınırsa Telefon Bağlantısı uygulaması bunun hakkında da uyarılar gösterecek.

Microsoft, Telefon Bağlantısı uygulamasına gelecek yeni özellikler hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Ancak bu durum, bir süre sonra mutlaka değişecektir. Bu arada; özelliğin gelecekte iOS ekosistemine gelip gelmeyeceği de henüz belli değil.