Windows 8 Türkçe ISO İndirme ve Kurulum İşlemleri - 2020

Microsoft Windows 8’i piyasaya sürdüğü ilk zamanlar yoğun eleştiriler almış olsa da Windows 8.1 sürümüyle birlikte eleştirileri övgüye çevirmeyi başarmıştı. Artık eski popülerliğini yitirmiş olsa da günümüzde en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows 8.1’i bilgisayarınıza nasıl kuracağınızı anlatıyoruz.

2012 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen Windows 8, 2013 Ekim’inde Windows 8.1 sürümüne güncellendi. Windows 8.1, Windows 8’de bulunmayan başlat tuşunu geri getirirken, kullanıcıların şikayetçi olduğu birçok soruna da çözüm sundu. Günümüzde de Microsoft’un resmî sitesinden ulaşılabilen tek sürüm Windows 8.1.

Biz de Windows 8.1 indirme ve kurma işlemlerini anlatırken farklı Windows 8.1 sürümlerine, yeni bir Windows ürün anahtarı alırken dikkat etmeniz gerekenlere ve format atmak için nasıl USB sürücüsü hazırlayabileceğinize yakından bakacağız. Dilerseniz ilk olarak farklı Windows 8.1 sürümlerinin neler sunduğunu açıklayarak başlayalım.

Bilgisayarınıza kurabileceğiniz Windows 8.1 sürümleri:

Windows 8.1 Basic

Windows 8.1 Pro

Windows 8.1 Enterprise

Windows 8.1 Basic:

Windows 8.1 Basic, tamamıyla ev kullanıcılarına odaklanarak hazırlanmış bir sürüm. Bu yüzden içerisinde yalnızca Windows 8.1’in çekirdek özelliklerini barındırıyor. İş dünyasıyla ilgili özelliklere yer verilmiyor. Eğer Windows 8.1’i genel kullanım için kuracaksınız tercih etmeniz gereken sürüm bu. Unutmadan, oyun oynamak ve dizi izlemek gibi eylemler de genel kullanımın içinde.

Windows 8.1 Pro:

Windows 8.1 Pro, küçük ve orta ölçekli girişimler düşünülerek geliştirilen Windows 8.1 sürümü. Çalışma Klasörleri’ne katılma, şifreleme ya da benzeri kurumsal aktiviteler için bu sürüme sahip olmak gerekiyor.

Windows 8.1 Enterprise:

Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1’in girişimler için sunduğu en önemli özelliklere sahip olabilmek için kullanılması gereken sürüm. Pro sürümünde bulunan tüm özellikleri barındıran Enterprise, Windows To Go, Birleşik Uzaktan Erişim ve AppLocker gibi büyük girişimlerin işini fazlasıyla kolaylaştıran bir takım özellikleri de beraberinde getiriyor.

Yeni bir Windows 8 ürün anahtarı alacaksanız dikkat edin:

Windows ürün anahtarı satın alacağınız zaman internet üzerinde çok düşük fiyatlara satılan anahtarlar bulabilirsiniz. Daha önce bu tarz ürün anahtarlarının yasal olmadığını açıkladığımız bir içerik hazırlamıştık. Konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için buraya tıklayarak o içeriğimize ulaşabilirsiniz.

Kısaca özetleyecek olursak, internet üzerinde çok ucuza satılan bu ürün anahtarları Microsoft yetkililerinin de söylediği gibi yasal olarak elde edilmiyor. Bir çoğu Uzak Doğu’daki üretim fabrikalarından sızdırılan ya da korsanlar tarafından klonlanan ürünler. Microsoft bu şekilde elde edilen ürün anahtarlarıyla Windows 8 etkinleştirme işlemi yapıldığını tespit ederse ürün anahtarının lisansını iptal ediyor.

Windows 8.1 sistem gereksinimleri:

İşlemci : 1 GHz ya da daha hızlı

: 1 GHz ya da daha hızlı Bellek : 32 bit için 1 GB, 64 bit için 2 GB

: 32 bit için 1 GB, 64 bit için 2 GB Depolama : 32 bit için 16 GB, 64 bit için 20 GB

: 32 bit için 16 GB, 64 bit için 20 GB Ekran kartı: DirectX 9 destekli ekran kartı

Her işletim sisteminde olduğu gibi Windows 8.1 de oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Özellikle günümüz standartları göz önüne alındığı zaman Windows 8.1’i çalıştıramayacak bir bilgisayara rastlamak pek mümkün değil.

Windows 8.1 ISO indirme işlemleri:

Adım #1 : Microsoft’un Windows 8.1 ISO indirme sayfasına gidin.

: Microsoft’un Windows 8.1 ISO indirme sayfasına gidin. Adım #2 : “ Windows 8.1 ” yazan sürümü seçin.

: “ ” yazan sürümü seçin. Adım #3 : “ Onayla ” butonuna tıklayın.

: “ ” butonuna tıklayın. Adım #4 : Windows’u hangi dilde kullanmak istediğinizi seçin.

: Windows’u kullanmak istediğinizi seçin. Adım #5: 32 bit ve 64 bit mimarileri arasında seçim yapın.

Mimari seçimini yaptıktan ve son kez “Onayla” butonuna tıkladıktan sonra Windows 8.1 ISO dosyası indirme işlemi başlayacak. İndirme bittikten sonra bilgisayarınıza inen ISO dosyasını bir DVD’ye ya da bir USB belleğe yazdırmanız gerekecek. USB bellek ile format atma işlemi çok daha hızlı olduğundan Windows format USB belleği hazırlamanızı öneriyoruz.

Windows 8.1 için USB sürücüsü hazırlama:

Adım #1 : Buraya tıklayarak Rufus programını indirin. (kurulum yapmaya gerek yok)

: Buraya tıklayarak Rufus programını indirin. (kurulum yapmaya gerek yok) Adım #2 : Rufus programını açın.

: programını açın. Adım #3 : USB belleğinizi bilgisayara takın.

: bilgisayara takın. Adım #4 : Aygıt kısmından taktığınız USB belleği seçin.

: kısmından taktığınız USB belleği seçin. Adım #5 : Yazdırmak istediğiniz ISO dosyasını seçin.

: Yazdırmak istediğiniz seçin. Adım #6 : Dosya sağlamlığını kontrol edin.

: kontrol edin. Adım #7: "BAŞLAT" tuşuna tıklayarak yazdırma işlemini başlatın.

ISO dosyasını USB belleğe yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra USB belleğiniz format atmaya tamamen hazır bir durumda olacak. Dosya sağlamlığını "SEÇ" butonunun solundaki tike bakarak kontrol edebilirsiniz. İşlemin ne kadar süreceğiyse kullandığınız bilgisayara ve USB belleğe göre değişkenlik gösterebilir. Yine de çok uzun bir işlem olmadığını hatırlatarak sıradaki adıma geçelim.

Format atmadan önce yapılması gereken BIOS ayarları:

Adım #1 : Bilgisayarınızı açarak BIOS ekranına gidin.

: Bilgisayarınızı açarak gidin. Adım #2 : “ Boot ” menüsüne geçin.

: “ ” menüsüne geçin. Adım #3: “USB” seçeneğini en üste taşıyın.

Biz format için USB bellek kullandığınızı farz ettiğimiz için Boot menüsünde USB seçeneği üzerinden örnek veriyoruz. Eğer format atmak için bir DVD kullanacaksanız Boot menüsünde USB yerine CD-ROM seçeneğini en üste taşımanız gerekiyor. Sonrasında “Exit Saving Changes” seçeneğine tıklayarak bilgisayarı yeniden başlattığınız takdirde format atma işlemi başlayacak.

Windows 8.1 format atma aşamaları:

Adım #1 : Windows 8.1 kurulum sihirbazında dil ve zaman seçimlerinizi yapın.

: Windows 8.1 kurulum sihirbazında ve seçimlerinizi yapın. Adım #2 : Sağ altta bulunan “ İleri ” tuşuna tıklayın.

: Sağ altta bulunan “ ” tuşuna tıklayın. Adım #3 : “ Şimdi yükle ” butonuna tıklayın.

: “ ” butonuna tıklayın. Adım #4 : Windows 8.1 ürün anahtarınızı girin.

: Windows 8.1 girin. Adım #5 : Kullanıcı sözleşmesini onaylamanız gerekecek.

: Kullanıcı sözleşmesini onaylamanız gerekecek. Adım #6 : Windows’u yüklemek istediğiniz depolama birimini silin.

: Windows’u depolama birimini silin. Adım #7 : “ Ayrılmamış alan ” yazılı birimi seçip “Yeni” butonuna tıklayın.

: “ ” yazılı birimi seçip “Yeni” butonuna tıklayın. Adım #8: Önce “Onayla" sonra da “İlerle” tuşlarına tıklayın.

Bu aşamadan sonra Windows 8.1’in kurulumu başlayacak. Kurulum tamamlandıktan sonra Microsoft hesabınıza giriş yapmanızı isteyen bir ekranla karşılaşacaksınız. Giriş yaptıktan sonra tema ve renk seçimi gibi işletim sistemini kişiselleştirmenizi sağlayan seçimler yapmanız gerekebilir.

Windows 8.1’i kullanmaya başladıktan sonra yapmanız gereken ilk şey Windows güncelleştirmelerini kontrol etmek. İşletim sisteminin daha optimize bir şekilde çalışabilmesi için yayınlanan güncelleştirmeleri yüklemeyi ihmâl etmeyin. WinRar gibi kritik programları kurun. Son olarak ekran kartı gibi bileşenlerin sürücülerini yüklemeyi unutmayın.

Bilgisayarınıza Windows 8.1 ile format atarken yapmanız gerekenler bu kadar. Yazıda verdiğimiz adımlara ve yaptığımız uyarılara dikkat ederek işlemleri gerçekleştirirseniz kısa sürede bilgisayarınızı sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Windows 10 yükleme işlemlerini görmek isterseniz de bu yazımıza göz atabilirsiniz.