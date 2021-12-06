Windows 10 ve MacOS’ta Klasör Şifreleme Nasıl Yapılır?

Windows 10 ya da MacOS işletim sistemi kullanıyorsanız klasörlerinizi ve bazı dosyalarınızı şifrelemek için üçüncü taraf yazılım kullanmanıza gerek yok, programsız olarak şifreleme yapmanız mümkün. Windows 10 ve MacOS’ta programsız dosya ve klasör şifreleme nasıl yapılır tüm detaylarıyla anlattık.

Pek çok bilgisayarda yaygın olarak kullanılan Windows 10 işletim sistemini ya da Apple’ın Mac bilgisayarlarında kullanılan MacOS işletim sistemini kullanıyorsanız klasör şifreleme işlemi son derece kolay. Çünkü bu işletim sistemlerinde klasör şifreleme işlemi için üçüncü taraf yazılım kullanmanıza ya da karmaşık işlemler yapmanıza gerek yok. Uygulamanız gereken yalnızca birkaç basit adım var.

Elbette, bu işletim sistemlerinde programsız klasör şifreleme işlemi üst düzey bir güvenlik sağlamıyor. Daha çok ortak kullanılan bilgisayarlarda, farklı bir kullanıcı tarafından giriş yapıldığından bu klasör ve dosyaların görülmemesini sağlıyor o kadar. Ancak yine de hiç yoktan iyidir diyelim ve Windows 10 ve MacOS’ta klasör şifreleme işlemi nasıl yapılır gelin adım adım anlatalım.

Windows 10’da klasör şifreleme nasıl yapılır?

Adım #1: Şifrelemek istediğiniz klasör üzerinde sağa tıklayın.

Şifrelemek istediğiniz klasör üzerinde sağa tıklayın. Adım #2: Özellikler seçeneğine tıklayın.

Özellikler seçeneğine tıklayın. Adım #3: Genel sekmesinin altındaki Gelişmiş butonuna tıklayın.

Genel sekmesinin altındaki Gelişmiş butonuna tıklayın. Adım #4: Veriyi Korumak İçin İçeriği Şifrele seçeneğini onaylayın.

Veriyi Korumak İçin İçeriği Şifrele seçeneğini onaylayın. Adım #5: Tamam butonuna tıklayın.

Tamam butonuna tıklayın. Adım #6: Uygula butonuna tıklayın.

Uygula butonuna tıklayın. Adım #7: İşlem tamam.

Windows 10’da klasör şifreleme işlemi için bu adımları uygulamanız yeterli. Bu işlem geniş çaplı bir koruma sunmuyor. Yalnızca ortak kullanılan bilgisayarlarda şifreli klasörün şifreleyen kullanıcı tarafından görülmesini sağlıyor. Örneğin; klasör kullanıcı1 tarafından şifrelendiyse kullanıcı2 oturum açtığı zaman bu klasör içeriğini anlaşılmaz yazılar şeklinde görüyor.

Bilmeniz gereken diğer önemli bir nokta ise bu işlemin tüm Windows versiyonlarında geçerli olmadığıdır. Windows 8 ve Windows 10 Home versiyonunda bu işlemi yapamazsınız, yalnızca Windows 10 versiyonunda geçerlidir. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Microsoft, bu durumu Destek sayfasında kesin bir dille açıklamıştır.

Windows 10’da klasör şifreleme işlemi için herhangi bir sınır bulunmuyor. Dilerseniz bilgisayarınızda kayıtlı olan tüm klasörleri şifreleyebilirsiniz. Ancak bunun yerine bu tür önemli dosya ve klasörleri tek bir klasör altında toplayarak çok daha derli toplu bir kullanıcı deneyimi yaşayabilirsiniz.

MacOS'ta klasör şifreleme nasıl yapılır?

Adım #1: Disk Utility / Disk Yardımcı Programı’nı açın.

Disk Utility / Disk Yardımcı Programı’nı açın. Adım #2: Dosya sekmesini açın.

Dosya sekmesini açın. Adım #3: Yeni Görüntü ve ardından Klasörden Görüntü seçeneklerine tıklayın.

Yeni Görüntü ve ardından Klasörden Görüntü seçeneklerine tıklayın. Adım #4: Şifrelemek istediğiniz klasörü seçin.

Şifrelemek istediğiniz klasörü seçin. Adım #5: Yeni bir ad verin ve şifreleme detaylarını belirleyin.

Yeni bir ad verin ve şifreleme detaylarını belirleyin. Adım #6: Kaydet butonuna tıklayın.

Kaydet butonuna tıklayın. Adım #7: İşlem tamam.

MacOS'ta klasör şifreleme işlemi için bu adımları uygulamanız yeterli. İşlem sonrası şifrelemiş olduğunu klasör, yeni bir klasör olarak kaydedilecek. Dilerseniz şifrelememiş olduğunuz klasörü silebilirsiniz. Kendi belirlemiş olduğunuz şifre girilmeden bu klasör başka bir kullanıcı tarafından açılamayacaktır.

MacOS'ta dosya şifreleme nasıl yapılır?

Notlar için; Adım #1: Notlar uygulamasını açın. Adım #2: Şifrelemek istediğiniz notu açın. Adım #3: Kilit simgesine ve ardından Notu Kilitle seçeneğine tıklayın. Adım #4: Şifreleme detaylarını girin.

PDF dosyaları için; Adım #5: Şifrelemek istediğiniz PDF dosyasını önizlemede açın. Adım #6: Dosya ve ardından Dışa Aktar seçeneğine tıklayın. Adım #7: Şifrele seçeneğini onaylayın ve şifreleme detaylarını girin.

Pages, Keynote ve Numbers dosyaları için; Adım #8: Şifrelemek istediğiniz dosyayı açın. Adım #9: Dosya ve ardından Parola Ayarla seçeneğine tıklayın. Adım #10: Şifreleme detaylarını girin. Adım #11: İşlem tamam.



MacOS işletim sisteminde genel bir klasör şifrelemek yerine içinde hassas bilgilerin olduğu bazı dosyaları tek tek şifrelemeniz de mümkün. Şifreleme işlemi sonrası şifreyi bilmeyen hiç kimse bu dosyaları açamayacağı için şifrenizi bir yere not almak isteyebilirsiniz.

Windows ve MacOS’ta klasör şifreleme için kullanabileceğiniz programlar:

Gilisoft File Lock Pro

Folder Lock

BCArchive

Folder Protector

Secret Disk

Geride hiçbir iz bırakmayın: Gilisoft File Lock Pro

Hem Windows hem de MacOS işletim sisteminde kullanabileceğiniz Gilisoft File Lock Pro programı klasörlerinizi başarılı bir şekilde şifreleyerek istenmeyen misafirlerden gizliyor. File Shredder özelliği sayesinde ortak kullanılan bir bilgisayarda işiniz bittikten sonra sizden geriye kalan tüm izleri yok etmeniz mümkün.

Şifrelediğiniz tüm dosyalara tek bir yerden ulaşın: Folder Lock

Windows, Android, iOS işletim sisteminde çalışan en popüler klasör şifreleme programlarından biri olan Folder Lock, 256 bit AES teknolojisini kullanıyor. Farklı cihazlar üzerinden şifrelediğiniz dosyalara aynı program üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda harici belleklerinizde bulunan klasörleri de Folder Lock ile şifrelemeniz mümkün.

Şifreli paylaşım yapabilirsiniz: BCArchive

Windows işletim sisteminde çalışan BCArchive ile şifrelediğiniz dosyalar sabit diskinizin derinlerine kaydediliyor. Program üzerinden şifrelemiş olduğunuz klasörleri e-posta ile başka kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız kullanıcılar, şifreyi bilmeden asla paylaşmış olduğunuz dosyayı açamazlar.

Farklı ve etkili bir yöntem: Folder Protector

Windows işletim sisteminde kullanabileceğiniz Folder Protector programının çalışma prensibi biraz daha farklı. Programın .exe uzantılı dosyasını şifrelemek istediğiniz klasörün içine ekleyerek şifreleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Folder Protector ile harici belleklerinizde bulunan dosya ve klasörleri şifrelemeniz de mümkün.

Gizli bir sabit disk oluşturun: Secret Disk

Windows işletim sisteminde çalışan Secret Disk, bir klasör şifreleme programından çok daha fazlasını sunuyor. Bu program ile tüm sabit diskinizi şifrelemeniz mümkün. Hatta dilerseniz Secret Disk ile ek bir sabit disk oluşturabilir ve bu diske sizden başka hiç kimsenin ulaşamadığından emin olabilirsiniz.

Windows ve MacOS’ta klasör şifreleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz üçüncü taraf yazılımlardan bahsettik. Programsız şifreleme yöntemleri kullanışlı olsalar da tam olarak üst düzey bir güvenlik sunmadıklarını tekrar hatırlatalım.