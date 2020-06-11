Windows Görev Yöneticisi’ndeki WMI Provider Host işlemi nedir? Windows için oldukça önemli olan bu işlemi devre dışı bırakmak ne gibi sorunlara yol açar? WMI Provider Host işlemi ile ilgili sorularınızı rehberimizde yanıtlandırdık.

WMI Provider Host, Genellikle arka planda çalışan ve Windows'un önemli bir parçası olan bir işlemdir. WMI, Windows Management Instrumentation'ın kısaltmasıdır. Bilgisayarınızdaki diğer uygulamaların sisteminiz hakkında bilgi edinmesini kontrol eden bir işlemdir. Bu işlem normalde işlemciyi çok fazla kullanan ve bilgisayarınızı yoran bir işlem değildir. Ancak WMI’ın bağlı olduğu işlemlerden bir ya da birkaçı hatalı çalışıyor ve fazlaca işlem gücü tüketiyorsa bu işlem de fazla CPU kullanabilir.

Bunun gibi durumlarda eğer bu işlemin bilgisayarınızın işlemcisini meşgul etmesini istemiyorsanız, bu işlemi nasıl durdurabileceğinizi anlatan bir rehberle sizlerleyiz. Sizleri daha fazla tutmayalım ve Windows Görev Yöneticisi’ndeki WMI Provider Host Nedir? sorusunun cevaplarıyla başbaşa bırakalım.

WMI Provider Host nedir?

“WMI” yani “Windows Management Instrumentation”, “Windows Yönetim Araçları” anlamına gelir. Bu, yazılım ve yönetim komut dosyalarının Windows işletim sisteminizin durumu ve üzerindeki veriler hakkında bilgi istemesi için standartlaştırılmış bir yol sağlayan bir Windows özelliğidir. “WMI Provider” istendiğinde bu bilgileri sağlar. Örneğin, yazılım veya komutlar BitLocker sürücü şifrelemesinin durumu hakkında bilgi bulabilir , olay günlüğündeki girdileri görüntüleyebilir veya WMI sağlayıcısı içeren yüklü uygulamalardan veri isteyebilir.

Microsoft'un web sitesinde dahil edilen WMI sağlayıcılarının bir listesi vardır. Bu listeye buradan ulaşabilirsiniz. Bu, özellikle komut dosyaları aracılığıyla bilgi talep edilebildiği ve yönetim konsollarında standart bir şekilde gösterilebildiği için, PC'leri merkezi olarak yöneten işletmeler için yararlı bir özelliktir. Ancak, bir ev bilgisayarında bile, yüklediğiniz bazı yazılımlar WMI arabirimi aracılığıyla sistem hakkında bilgi isteyebilir.

WMI'yı, kendi bilgisayarınızdaki Windows arabiriminde normalde gösterilmeyen çeşitli yararlı bilgiler bulmak için kendiniz de kullanabilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızın seri numarasını almak , anakartınızın model numarasını bulmak veya sadece bir sabit sürücünün SMART sistem durumunu görmek için kullanabilir ve WMI’ın nimetlerinden yararlanabilirsiniz.

Peki WMI Neden bu kadar CPU kullanıyor?

WMI Provider Host normalde çok fazla CPU kullanmaz, çünkü normalde hiçbir şey yapmaz. Bilgisayarınızdaki başka bir yazılım veya komut dosyası WMI aracılığıyla bilgi istediğinde bazen CPU kullanımında artış görülebilir ve bu normaldir. Yüksek CPU kullanımı, muhtemelen başka bir uygulamanın WMI aracılığıyla veri istediğinin bir işaretidir.

Bununla birlikte, uzun süreli yüksek CPU kullanımı bir şeylerin yanlış gittiğinin bir işaretidir. WMI Provider Host aslında hiçbir zaman çok fazla CPU kaynağı kullanmaz. Windows Yönetim Araçları hizmetini yeniden başlatmak, böyle bir senaryoda kalması durumunda işleme yardımcı olabilir. Ayrıca alternatif bir çözüm olarak bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz, ancak bilgisayarınızı yeniden başlatmadan hizmeti yeniden başlatmanın bir yolu daha vardır.

WMI Provider Host nasıl yeniden başlatılır?

Adım #1: Başlat menüsünü açın.

Başlat menüsünü açın. Adım #2: Arama çubuğuna “Services.msc” yazın ve Hizmetler aracını başlatın.

Arama çubuğuna “Services.msc” yazın ve Hizmetler aracını başlatın. Adım #3: Çıkan listede "Windows Yönetim Araçları hizmetini" bulun.

Çıkan listede "Windows Yönetim Araçları hizmetini" bulun. Adım #4: Hizmete sağ tıklayın ve "Yeniden Başlat" ı seçin.

WMI Provider Host işlemini biraç basit adımda yeniden başlatabilir ve meydana gelen yüksek CPU kullanımı gibi sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

Adım #1: Arama çubuğuna “Services.msc” yazın ve Hizmetler aracını başlatın.

Başlat menüsünü açın. Arama çubuğuna “Services.msc” yazın ve Hizmetler aracını başlatın.

Adım #2: Çıkan listede "Windows Yönetim Araçları hizmetini" bulun.

Çıkan listede "Windows Yönetim Araçları hizmetini" bulun. Hizmete sağ tıklayın ve "Yeniden Başlat" ı seçin. Sürekli olarak yüksek CPU kullanımı görürseniz, sisteminizdeki başka bir işlemin bu hataya sebep olması muhtemeldir. Bir işlem sürekli olarak WMI sağlayıcılarından büyük miktarda bilgi istiyorsa, bu WMI Provider Host işleminin çok fazla CPU kullanmasına neden olur.

Peki hangi işlem WMI’da soruna yol açıyor?

Hangi işlemin WMI ile sorunlara neden olduğunu belirlemek ve bu işlemi gerektiğinde sonlandırabilmek için Olay Görüntüleyicisi’ni kullanın. Olay Görüntüleyicisi’ne erişmek için;

Windows 10 veya 8'de Başlat düğmesini sağ tıklayıp açmak için “Olay Görüntüleyicisi” ni seçebilirsiniz.

Windows 7'de Başlat menüsünü açın, “Eventvwr.msc” yazın ve başlatmak için Enter tuşuna basın.

Olay Görüntüleyicisi penceresinin sol bölmesinde, Uygulamalar ve Hizmet Günlükleri \ Microsoft \ Windows \ WMI-Activity \ Operational bölümüne gidin. Listede ilerleyin ve en son “Hata” olaylarını arayın. Her etkinliği tıklatın ve alt bölmedeki “ClientProcessId” öğesinin sağındaki numarayı arayın. Bu, WMI hatasına neden olan işlemin kimlik numarasını gösterir.

Burada birkaç hata ile karşılaşabilirsiniz. Hatalara aynı işlem kimlik numarası neden olmuş olabilir veya hatalara neden olan birden fazla farklı işlem kimliği görebilirsiniz. Her hatayı tıklayın ve ClientProcessId'in ne olduğunu öğrenin. Artık sorunlara neden olabilecek bir işlemin neler olabileceğini öğrendik. Şimdi bu işlemleri sonlandırmak için ilk olarak, Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak veya görev çubuğuna sağ tıklayıp “Görev Yöneticisi” ni seçerek bir Görev Yöneticisi penceresi açın.

“Ayrıntılar” sekmesine tıklayın, çalışan işlemleri süreç kimliğine göre sıralamak için “PID” sütununa tıklayın ve Olay Görüntüleyicisi günlüklerinde görüntülenen kimlik numarasıyla eşleşen işlemi bulun. Ayrıca, bir program kapatılıp yeniden açıldığında, farklı bir işlem kimlik numarası olacaktır. Bu nedenle, Olay Görüntüleyicisi’ndeki eski etkinliklerden gelen işlem kimlik numarası size yardımcı olamayacağından, en son etkinlikleri aramanız gerekir.

İlişkili yazılımı bulmak için internet üzerinde ilgili programın adını arayabilirsiniz. Ayrıca, listedeki işlemi sağ tıklayıp, programın bir parçası olduğu daha büyük yazılım paketini gösterebilecek olan sisteminizde bu paketin konumunu açmak için “Dosya Konumunu Aç” seçeneğini tıklayabilirsiniz. Eğer hataya neden olan yazılımı kullanıyorsanız güncellemeniz veya kullanmıyorsanız tamamen kaldırmanız gerekebilir.

WMI Provider Host’u Devre Dışı Bırakabilir miyim?

Bilgisayarınızdaki “Windows Yönetim Araçları hizmetini” devre dışı bırakmak teknik olarak mümkündür. Ancak devre dışı bırakıldığında bu hizmetin resmi açıklamasında belirtildiği gibi, “Bu hizmet durdurulursa, Windows tabanlı yazılımların çoğu düzgün çalışmaz”. Her ne kadar hatalara ve kimi zaman CPU kullanımına sebebiyet verse de bu işlemi devre dışı bırakmanızı önermiyoruz.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda yukarıda bahsettiğimiz işlemleri kullanarak bu hatalardan kolayca kurtulabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorununuz varsa, bilgisayarınızda WMI Provider Host’un çok fazla CPU kullanmasına ve bu işlemi güncellemesine, kaldırmasına veya devre dışı bırakmasına neden olan işlemi yeniden başlatmanız gerekir.

Bilgisayarınızdaki diğer uygulamaların sisteminiz hakkında bilgi edinmesini kontrol eden bir işlem olan WMI Provider Host işlemi, gördüğünüz gibi Windows için oldukça önemli. WMI Provider Host işlemini tüm detaylarıyla incediğimiz ve bu konuda kafanıza takılan sorulara yanıt olabildiğini düşündüğümüz rehberimizle sizlerle birlikteydik. Eğer rehberimizde yanıt bulamadığınız konular var ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki rehberimizde buluşuncaya dek esen kalın.