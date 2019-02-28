Eylül ayında bir fragman yayınladıktan sonra aylardır sessiz sedasız çalışmaları devam eden X-Men: Dark Phoenix filminden yeni bir fragman geldi.

Muhtemelen Fox’tan çıkacak olan son X-Men filmi Dark Phoenix’in üstüne çalışmalar devam ediyor. Bu filmde, çizgi romanlarda da karşımıza çıkan ve X-Men tarihinin önemli olayları arasından yer alan Dark Phoenix hikayesi beyaz perdeye aktarılacak.

Serinin hayranları, geçtiğimiz günlerde açıklanan poster ve ardından gelen fragman söylentileriyle oldukça heyecanlanmıştı. Posterde, güçlerini kontrol etmekte zorlanan Jean Grey (Sophie Turner), ortada ve önde duruyordu.

Posterin genel olarak, Jean Grey’in bu seride oldukça mühim bir karakter olacağını ortaya koyacak şekilde tasarlandığı belli oluyor. Rolü hala bilinmeyen Jessica Chastain’in de posterin alt kısmında silüeti bulunuyor.

“Yeni #DarkPhoenix posteri geldi. Fragman yarın gece!”

Posterde Beast’in de Magneto’nun olduğu tarafta durması, karakterin bu filmde taraf değiştirip dğiştirmeyeceği sorusunu da akıllara getirmişti.

Filmin yönetmenliğini, X-Men: The Last Stand’in yazarlarından Simon Kinsberg yapıyor. Yönetmen, hem görsel hem de duygusal açıdan filmin olmasını istediği yere geldiğini söylüyor.

Bu filmde, kozmik bir güç olan Phoenix’i gerçek haliyle göreceğiz. Bryan Singer, bu gücü daha çok Jean Grey’in alt benliği olarak kurgulamıştı. Çizgi romanlarda hem çok güçlü olarak kabul edilen hem de sık sık ölüp geri dönen bir karakterden daha uygun bir konak beden bulmak, ismi Phoenix olan bir güç için oldukça ideal. zFilmde X-Men'in, kendilerinden biriyle savaşını ve kendi iç çatışmalarını izleyeceğimizi fragmandan anlayabiliyoruz.

Film 7 Haziran 2019'da vizyonda, fragman hemen aşağıda: