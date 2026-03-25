The Punisher Geri Dönüyor! Disney+'ta Yayımlanacak "The Punisher: One Last Kill" Duyuruldu

Marvel, sevilen karakter The Punisher'ın "One Last Kill" isimli Disney+'ta yayımlanacak özel bir bölümle geri döneceğini açıkladı.

The Punisher Geri Dönüyor! Disney+'ta Yayımlanacak "The Punisher: One Last Kill" Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Marvel, hayranların çok sevdiği birçok farklı karaktere sahipti. Jon Berthal’ın hayat verdiği The Punisher da bunlardan biriydi. Punisher’ın kendi dizisi ve yer aldığı diğer yapımlar MCU hayranları tarafından büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Şimdi ise hayranları sevindirecek yeni bir duyuru geldi.

Marvel, The Punisher’ın “One Last Kill” ismi verilen yepyeni bir TV özel bölümünün geleceğini duyurdu. Bu bölüm, tamamen bağımsız tek bölümlük bir yapım olarak Disney+ üzerinden yayımlanacak.

12 Mayıs’da Disney+’a gelecek

The Punisher: One Last Kill, bugün yayımlanmaya başlayan Daredevil: Born Again dizisinin ikinci sezon finalinden bir hafta sonra yayımlanacak. Yani 12 Mayıs 2026 tarihinde Disney+’a geldiğini göreceğiz. Bu da Punisher’ın Daredevil dizisinde de karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Karaktere de hayat veren Jon Bernthal, The Punisher: One Last Kill’in senaryosunu da kaleme alan isimler arasında. Özel bölümün yönetmenliğini ise Reinaldo Marcus Green üstleniyor. Yapımın bir dizi bölümü gibi 60 dakika civarında olacağı da gelen bilgiler arasında. Yani film gibi olmayacak. Konusu hakkında ise bir bilgi yok. Punisher’ın temmuzda gelecek Spider-Man filminde de karşımıza çıkacağını belirtelim.

Nihayet Geldi: Spider-Man: Brand New Day İlk Fragmanıyla Karşımızda [Video] Nihayet Geldi: Spider-Man: Brand New Day İlk Fragmanıyla Karşımızda [Video]
Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

