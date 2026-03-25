The Punisher Geri Dönüyor! Disney+'ta Yayımlanacak "The Punisher: One Last Kill" Duyuruldu

Marvel, sevilen karakter The Punisher'ın "One Last Kill" isimli Disney+'ta yayımlanacak özel bir bölümle geri döneceğini açıkladı.

Marvel, hayranların çok sevdiği birçok farklı karaktere sahipti. Jon Berthal’ın hayat verdiği The Punisher da bunlardan biriydi. Punisher’ın kendi dizisi ve yer aldığı diğer yapımlar MCU hayranları tarafından büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Şimdi ise hayranları sevindirecek yeni bir duyuru geldi.

Marvel, The Punisher’ın “One Last Kill” ismi verilen yepyeni bir TV özel bölümünün geleceğini duyurdu. Bu bölüm, tamamen bağımsız tek bölümlük bir yapım olarak Disney+ üzerinden yayımlanacak.

12 Mayıs’da Disney+’a gelecek

The Punisher: One Last Kill, bugün yayımlanmaya başlayan Daredevil: Born Again dizisinin ikinci sezon finalinden bir hafta sonra yayımlanacak. Yani 12 Mayıs 2026 tarihinde Disney+’a geldiğini göreceğiz. Bu da Punisher’ın Daredevil dizisinde de karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Karaktere de hayat veren Jon Bernthal, The Punisher: One Last Kill’in senaryosunu da kaleme alan isimler arasında. Özel bölümün yönetmenliğini ise Reinaldo Marcus Green üstleniyor. Yapımın bir dizi bölümü gibi 60 dakika civarında olacağı da gelen bilgiler arasında. Yani film gibi olmayacak. Konusu hakkında ise bir bilgi yok. Punisher’ın temmuzda gelecek Spider-Man filminde de karşımıza çıkacağını belirtelim.