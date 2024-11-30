X, parodi hesapları gerçek hesaplardan ayıracak yeni etiket özelliğini test ediyor. Bu özellik, kullanıcıların daha kolay ayırt etmesini sağlayacak.

X, platformunda yer alan ve kamu figürlerini taklit eden parodi hesaplara yönelik yeni bir etiket geliştirme sürecinde olduğu ortaya çıktı. Gelmesi beklenen bu yeni etiket parodi hesapların daha belirgin hale gelmesini sağlayacak ve kullanıcıların gerçek hesaplarla karıştırma olasılığını azaltacak.

X platformunda, siyasetçilerden spor profesyonellerine kadar birçok ünlü ismi taklit eden hesaplar bulunuyor. Bazı parodi hesaplar, isimlerinde veya biyografilerinde "Parodi" ifadesine de yer veriyor ancak yine de zaman zaman karışıklığa yol açabiliyor.

Yeni etiketle parodi hesaplar daha kolay ayırt edilecek

Yeni etiket uygulaması ile parodi hesaplar, kullanıcı adı altında ve gönderilerde "Parodi hesap" etiketi ile tanımlanacak. Şu anda, X'in Sahicilik politikası, parodi hesapların yanlış bilgi yayma amacı gütmemesini ve kurallara uymasını şart koşuyor.

X, ayrıca sosyal ağın API'sini kullanarak otomatik güncellemeler gönderen bot hesaplar için bir etiket uyguluyor, fakat tüm bot hesaplar bu kurala uymuyor. Yeni parodi hesap etiketi ile benzer sorunların yaşanmaması için X'in katı bir uygulama politikası belirlemesi gerekecek. X'in parodi hesaplara yönelik yeni etiket uygulaması, kullanıcıların gerçek ve parodi hesapları daha kolay ayırt etmesini sağlayacağa benziyor.