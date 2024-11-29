Elon Musk, oyun dünyasına oldukça iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvadı.

Son yılların en çok gündem olan isimlerinden Elon Musk, şimdi de oyun sektörüne girmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar daha çok yapay zekâ çalışmaları ile tanıdığımız xAI üzerinden yeni bir oyun şirketi kurmayı amaçlayan Musk, böylelikle Sony ve Microsoft gibi firmalarla daha kıyasıya bir rekabete girmiş olacak. Bu durum, oyun sektöründe önemli değişiklikleri de beraberinde getirebilir.

Elon Musk'ın bu kararının arkasında ise, en azından açıkladığı kadarıyla, iş dallarını çeşitlendirmek ya da yeni yatırımlar oluşturmak gibi bir plan yok. Musk, oyunların "yollarını kaybettiğini" ve kaliteye yeterince odaklanmayıp onun yerine politikaya odaklandığını düşünüyor. Musk, Trump'ın seçim sloganı "Amerika'yı Yeniden Harika Yap"a atıfla "Oyunları yeniden harika yapmak" istediğini ve yeniden eğlence ve inovasyona yönelmeyi sağlamak istediğini belirtiyor.

Microsoft CEO'su ile Xbox yüzünden tartışmıştı

Musk, yakın zaman da Microsoft CEO'su Satya Nadella ile karşılaştığında Microsoft'un Xbox bölümü için yaptığı işe alımlar üzerine bir tartışma yaşamıştı. Musk ayrıca, Avowed'deki kişiselleştirilebilir zamirler gibi bazı oyun pratiklerini de eleştirmişti.

Bu konudaki görüşlerini X üzerinden paylaşan Musk, bu özellikleri "gereksiz politik mesajlar" olarak adlandırmıştı. Geliştiricilerin bu tür şeyler yerine harika oyunlar yapmaya odaklanmaları gerektiğini söyleyen Musk, yapay zekâ ile oyun geliştirme sürecinin hızlandırılabileceğine inanıyor.

Yine de Elon Musk'ın sık sık büyük hedefler ortaya atma huyu olduğunu hatırlamak gerekiyor. Musk'ın bu pazara girmesi ve yapay zekâyı getirmesi piyasayı daha da kızıştırabilir.