X, Premium+ aboneliğinde dev bir zam yaptı. Aylık paketin fiyatı, %156 artış gösterdi.

Elon Musk yönetimindeki X, kullanıcıların çok daha fazla özelliğe daha az reklamlı veya reklamsız şekilde erişmesini sağlayan ücretli Premium abonelikler sunuyordu. Uzun süredir de bu aboneliklerin fiyatlarında değişiklik yapılmamıştı. Bugün ise bu konuda moralinizi bozacak bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya devi, ABD başta olmak üzere X Premium+ aboneliklerine dünya çapında zam yaptı. Paketin fiyatı, ülkemizde de çok ciddi oranda yükseldi. Sadece Premium+’ı kapsadığını, diğer paketlerin fiyatında değişiklik olmadığını belirtelim.

İşte X Premium+'ın yeni Türkiye fiyatları (web)

Versiyon Eski fiyatı Yeni fiyatı Aylık Premium+ 300 TL 770 TL Yıllık Premium+ 3.139 TL 8000 TL

*Bu fiyatlar, web'den alımlarda geçerli. Mobil uygulamalardan alırsanız daha fazla para ödeyebilirsiniz.

Yukarıya baktığımızda ülkemizde önceden aylık paketin web’den alındığında 300 TL olduğunu görüyoruz. Ancak yeni zamla birlikte %156’lık bir artış yaşayarak 770 TL’ye yükseltilmiş. Yıllık aldığınızda ise 8000 TL ödüyorsunuz. Öncesinde bu fiyat 3.139 TL’ydi. Yıllık paketteki zam oranı %254'e kadar çıkıyor.

Bu fiyatların web üzerinden alınan aboneliklerde geçerli olduğunu belirtelim. Eğer mobil uygulamadan alırsanız daha çok ödeyebiliyorsunuz. Örneğin iOS'te Premium+ aboneliği artık aylık 1.199 TL'den, yıllık ise 12.499 TL'den satılıyor.

Şirket, fiyat değişikliğinin yeni abonelere direkt uygulanacağını, hâlihazırdaki aboneliklerde ise 20 Ocak itibarıyla geçerli olacağını belirtti.

ABD’deki fiyatların %37,5 civarında artış gösterdiğini ekleyelim. Yapılan zammın ardından X Premium+’ın ABD fiyatları 16 dolardan 22 dolara çıktı. Yıllık abonelik ise 168 dolardan 229 dolara yükseldi. Avrupa Birliği’ne baktığımızda 16 euro’dan 21 euro’ya, Kanada’da ise 20 dolardan 29 euro'ya çıktığını görüyoruz . Yani anlayacağınız yine en büyük zammı biz gördük.