X, birkaç haftadır tartışılan yeni engelleme sisteminin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Kullanıcılar, X'in konuyla ilgili açıklamasına tepki gösteriyorlar.

Elon Musk yönetimindeki dünyanın en popüler mikroblog platformu X, bir süredir önemli bir meseleyle gündemde. Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, X'in kullanıcı engelleme mekanizmasının tamamen değişeceğinden, kullanıcıların birbirlerini engelleseler bile paylaşımlarını görmeye devam edeceklerinden bahsetmiştik.

İşte bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan X yönetimi, yeni kullanıcı engelleme sisteminin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Henüz dağıtım aşamasında olan değişiklik, çok yakında tüm X kullanıcılarına ulaşmış olacak.

X'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Engelleme işlevi güncellemesini piyasaya sürmeye başlıyoruz.

X'in yaptığı bu açıklama, kullanıcılar tarafında genellikle memnuniyetsizlik oluşturan sistemin, artık hayatımızın bir parçası olacağını gözler önüne seriyor. Ancak yukarıdaki açıklamaya X üzerinden ulaşacak olursanız, kullanıcıların ne kadar öfkeli olduklarını siz de görebilirsiniz...