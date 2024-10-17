X, çok yakında değişecek olan kişi engelleme sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, çok yakında dikkat çeken bir işe imza atacak. Platformun resmî açıklamasına göre X'teki kullanıcı engelleme mekanizması, yakında değişecek. Yapılacak değişiklikler, bazı kullanıcıları rahatsız edecek gibi görünüyor. Çünkü X'teki engelleme süreçleri, alıştıklarımızdan çok daha farklı olacak.

Aslına bakacak olursak X'in engelleme mekanizmasının değişeceği, bundan bir ay kadar önce duyurulmuştu. Yapılan yeni açıklamalar, bu sistemin nasıl çalışacağını detaylı bir şekilde gün yüzüne çıkarmış oldu. Elon Musk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yeni dönemle ilgili olarak, "Mesajlaşma bölümü hariç olmak üzere, kullanıcı engelleme bir "özellik" olarak silinecek." dedi.

X'in resmî açıklaması şöyle:

Yakında engelleme fonksiyonunun çalışma biçiminde bir değişiklik başlatacağız. Gönderileriniz herkese açık olarak ayarlanırsa, engellediğiniz hesaplar bunları görüntüleyebilir ancak etkileşimde bulunamaz (beğenme, yanıtlama, yeniden paylaşma vb.). Bugün, kullanıcılar engelledikleri kişilerle ilgili zararlı veya özel bilgileri paylaşmak ve gizlemek için engellemeyi kullanabilir. Kullanıcılar bu güncellemeyle böyle bir davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilecek ve daha fazla şeffaflık sağlanacak.

Bir kullanıcıyı engellememizin nedeni, yaptığımız paylaşımları söz konusu kişinin görmesinin önüne geçmektir. Ancak X'in yeni kararı, bu durumu tamamen ortadan kaldırmış olacak. Gerçekten böyle bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığını siz değerli okurlarımızın takdirine bırakıyoruz...