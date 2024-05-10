Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı Xbox mobil oyun mağazasının ne zaman kullanılabilir olacağını açıkladı. Oyuncular, birkaç ay sonra bu mağazaya ulaşabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir Xbox mobil oyun mağazası üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Gelen son haberler, web tabanlı bu uygulama için artık çok kısa bir süre kaldığını gözler önüne seriyor.

Candy Crush ve Minecraft gibi oyunlar, Microsoft'un mobil ekosistemindeki en popüler oyunları arasında bulunuyor. Xbox mobil oyun mağazası, lansman döneminde bunlar gibi oyunlara ev sahipliği yapacak. Şirket, gelecekte ise oyun kütüphanesinin genişleyeceğini söylüyor. Üçüncü taraf iş ortakları da Xbox'ın mobil oyun mağazasında oyunlarını paylaşabilecekler.

Temmuz ayında kullanıma sunulacak

Yapılan açıklamaya göre Microsoft'un mobil oyun mağazası, temmuz ayı itibarıyla kullanıma sunulacak. Xbox patronu Sarah Bond, bu uygulamanın kullanıcılar için geniş kapsamlı bir deneyim sunacağını söyledi. Uygulama, oyuncuların tüm kitaplıklarına, ödüllerine ve ilerlemelerine erişebilecekler.

Microsoft'un Xbox mobil oyun mağazasının bir gün Google Play ve App Store'a rakip olup olmayacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak Microsoft'un mobil oyun kategorisinde çok güçlü olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Doğru adımlar atılması hâlinde Microsoft, mobil oyun dünyasının çok güçlü bir pozisyonuna oturabilir.