Dün gece yeni bir etkinlik gerçekleştiren Xbox, yılın ilerleyen döneminde Xbox ve PC oyuncularının beğenisine sunulacak oyunlarını duyurdu. Bethesda'nın başrolde olduğu Xbox Developer Direct'in yıldızı ile pek çok kişiye göre yeni Indiana Jones oyunu oldu. İşte etkinlikte yapılan tüm duyurular ve paylaşılan fragmanlar.

Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones, hem oyun hem de film sektöründe önemli bir marka. Wolfenstein'ın geliştirici MachineGames ile Bethesda Softworks ortak yapımı olarak karşımıza çıkacak Indiana Jones and the Great Circle, adına yaraşır bir macera sunmayı hedefliyor. Raiders of the Lost Ark ile The Last Crusade arasında geçecek oyunda yine Indiana Jones ile bazı gizemleri çözeceğiz. Indiana Jones and the Great Circle, 2024 yılında PC ve Xbox oyuncularıyla buluşacak ve ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Avowed

Obsidian Entertainment'ın yeni RPG oyunu olarak karşımıza çıkacak Avowed'in oynanış videosu paylaşıldı. Böylece oyunda yer alacak yakın dövüş, ateşli silahlar ve büyülerin bir öngösterimi yapılmış oldu. 2024 sonbaharında yayınlanması planlanan oyun hem PC hem de Xbox'ta çıkış yapacak ve ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Senua's Saga: Hellblade 2

Hellblade: Senua's Sacrifice'ın uzun zamandır beklenen devam oyunu Hellblade 2, Developer Direct etkinliğinde sahne alan bir başka oyun oldu. İzlanda'nın zorlu coğrafyasında geçecek oyunda Senua'nın yarım kalan hikayesini tamamlayacağız. Senua's Saga: Hellblade 2 için çıkış tarihi 21 Mayıs olarak açıklandı. Oyun, Xbox ve PC için çıkış yapacak ve yine ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Visions of Mana

Square Enix imzalı bir oyun olarak karşımıza çıkacak Visions of Mana, diğer oyunların aksine gelişmiş grafikler ya da dramatik bir hikaye vadetmiyor. Sevimli mi sevimli klasik Mana canavarlarının yer alacağı oyun, renkli bir dünyaya sahip. Xbox'ın yanı sıra PC ve PlayStation için çıkış yapacak oyunun Game Pass'e gelişi ile ilgili bilgi paylaşılmadı.