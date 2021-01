GTA Karakterleri Günümüz Teknolojileriyle Yeniden Tasarlandı

Hossein Diba isimli profesyonel bir grafik tasarımcı, GTA oyunlarının ana karakterlerini yeniden tasarladı. Yıllar öncesinin tasarımlarını günümüz teknolojileriyle birleştiren tasarımcı, ortaya çok başarılı bir iş koymuş gibi duruyor.

Bugün video oyunlarıyla haşır neşir olan herkes, Rockstar Games'in efsane haline gelmiş oyunu "Grand Theft Auto" ile mutlaka tanışmıştır. Serinin her oyununda yeni bir karakter ve hikaye ile tanışan oyuncular, bu karakterlerle de bir şekilde bağ kurmayı başardılar. Peki GTA oyunlarını oynadıktan sonra bir daha unutamadığınız o karakterlerin, yeni teknolojilerle oluşturulmuş üç boyutlu tasarımlarının nasıl olacağını hiç düşünmüş müydünüz? İşte Hossein Diba isimli bir grafik tasarımcı, bu sorunun cevabını bizler için veriyor.

Hossein Diba ismini yeni duymuş olabilirsiniz. Ancak bu tasarımın video oyun sektöründeki geçmişi oldukça eski. Bugüne dek CD PROJEKT RED ve Blizzard Entertainment gibi sektörün devleriyle çalışan tasarımcı, zaman zaman bağımsız çalışmalar da yürütüyor. İşte GTA karakterlerine can vermek de tamamen bağımsız olarak hayata geçirilmiş bir proje. Dilerseniz lafı daha çok uzatmadan, o tasarımlara yakından bakalım.

İşte GTA karakterlerinin üç boyutlu olarak yeniden tasarlanmış halleri

GTA 3'ten Claude

GTA 3, Rockstar Games için önemli bir dönüm noktasıydı. Zira şirket, GTA tarihinde ilk kez 2 boyutlu tasarımdan çıkmış, üçüncü boyuta geçiş yapmıştı. İşte bu oyunun ana kahramanı olan Claude, günümüzde yeniden tasarlandığında böyle görünüyor.

GTA Vice City'den Tommy Vercetti

GTA Vice City, 2002 yılında piyasaya sürüldüğünde dünya genelindeki tüm oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu oyunda, Miami'nin kurgusal halinde Tommy Vercetti isimli karakterimizle en büyük mafya babası olmaya çalışmıştık. İşte oyun, bugün yapılıyor olsaydı Vercetti'yi muhtemelen böyle görürdük.

GTA San Andreas'ın CJ'i

"Ah shit... Here we go again" repliğiyle hafızalara kazınan CJ (Carl Johnson), milyonlarca oyuncunun hayranlık duyduğu bir karakter olmayı başarmıştı.

GTA 4'ten Niko Bellic

2008 yılında tanışma imkanı yakaladığımız GTA 4, Liberty City'de geçiyordu ve aslen Sırp olan Niko Bellic'e odaklanıyordu. İşte Bellic, eğer günümüzde tasarlanacak olsaydı, yukarıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşacaktık...

Eğer Hossein Diba isimli bu grafik tasarımcının tüm çalışmalarını görüntülemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.