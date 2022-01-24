Piyasaya sürülen ilk Xbox'ın arkasındaki isim olan Seamus Blackley'in 2001'de yaptığı bir açıklama yıllar sonra gündem oldu. Blackley, o dönemlerde oyun oynamayı mastürbasyon yapmaya benzetmişti. Peki neden?

Xbox'ın yaratıcısı olarak bilinen Seamus Blackley, 2001 yılında yaptığı bir açıklama ile gündemde. İlk Xbox'ın piyasaya sürüldüğü dönemlerde Dina Bass isimli bir gazeteciye demeç veren Blackley'in video oyun dünyası ile ilgili "Oyun oynamak mastürbasyon yapmak gibi. Herkes zevk alıyor ancak kimse bunu konuşmak istemiyor" demişti. O açıklamaların yeniden hortlaması, meselenin hem önemini ortaya koydu hem de o dönemlerde neler yaşandığını açığa çıkardı.

Seamus Blackley'in yaptığı benzetme, günümüz koşulları için oldukça anlamsız. Zira video oyun dünyası, her geçen gün biraz daha büyüyor. Artık neredeyse herkes akıllı telefon ya da konsollar gibi cihazlar aracılığıyla oyun oynuyor. Ancak 2001'de durum pek de böyle değildi. Blackley, o dönemlerde video oyunlara bakışın şimdiki gibi olmadığını, video oyunların ana akımda kendine yer bulamadığını belirtiyor. Söz konusu benzetme de bu yüzden yapılmış.

Neredeyse işinden oluyormuş

Seamus Blackley, 2001'de yaptığı açıklamanın gündem olmasıyla o dönem yaşananları da anlattı. Yaptığı açıklama nedeniyle Microsoft'taki görevinden kovulma raddesine geldiğini anlatan eski Microsoft yöneticisi, bazı muhafazakar yöneticilerin eşlerinin bu açıklamayı duyduğunu ve bunun Microsoft bünyesinde rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Blackley'e göre o dönem Microsoft'un en üst düzey yöneticileri, açıklama için kendisini çağırmışlar.

Sebep bu açıklama mı bilinmez ancak Xbox'ın yaratıcısı, 2022'de Microsoft'tan ayrıldı ve kendisine yeni bir yol çizdi. Yıllar içerisinde sektörün içinde kalmaya devam eden Blackley, kendi şirketini kurduktan sonra bazı oyun projeleri üzerinde çalışmalar sürdürdü. Bir dönem mobil oyunlar üzerinde de çalışan Balckley, artırılmış gerçeklik ve hologram teknolojileri ile ilgili de çalıştı.