PlayStation'ın bugün ulaştığı noktaya gelmesini sağlayan isimlerden Ken Kutaragi, sanal gerçeklik ve Metaverse ile ilgili açıklamalarda bulundu. PlayStation'ın babası, bu teknolojileri benimseyemediğini ve amacını da anlayamadığını ifade etti.

PlayStation'ın babası olarak bilinen eski Sony yöneticilerinden Ken Kutaragi, Bloomberg'e özel bir röportaj verdi. Bu röportajda gündeme ilişkin değerlendirmeler ile son yıllarda daha fazla popüler olan sanal gerçeklik ekipmanları ile ilgili konuşan Kutaragi, sanal gerçeklik dünyasını da son dönemlerde herkesin konuştuğu Metaverse teknolojisini de benimseyemediğini söyledi. Peki neden?

"Gerçek dünya varken neden sanal dünyaya sığınıyoruz?"

Ken Kutaragi tarafından yapılan açıklamalara göre sanal gerçeklik ekipmanlarıyla ilgili en büyük sorun, kişiyi gerçek dünyadan izole ediyor oluşu. İnsanların kulaklık ve gözlük taktıkları zaman gerçek dünya ile tüm bağlarının kesildiğinden bahseden PlayStation'ın babası, gerçek dünyadaki hiçbir sesin duyulamadığını, hiçbir şeyin görülemediğini ifade ediyor. Ken Kutaragi'ye göre gerçek dünyanın içinde olmak, sanal bir dünyada olmaktan çok daha önemli.

PlayStation'ın babası, sanal gerçekliği de Metaverse teknolojisini de tamamen yok saymıyor. Birbiriyle bağlı bu teknolojilerin önemli potansiyellere sahip olduğunu söyleyen Kutaragi'ye göre ne olursa olsun sanal dünyada yapılamayacak bazı şeyler var. Örneğin alışveriş yapmak. Uzun yıllar boyunca Sony'de üst düzey yöneticilik yapan isim, sanal bir dünyaya taşınmanın amacını tam olarak anlayamadığını belirtiyor...

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sanal gerçeklik ve Metaverse, geleceğin teknolojisi mi yoksa geçici bir heves mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.