Xbox Yöneticisinden Konsol Krizi Hakkında Üzen Açıklama

Xbox yöneticilerinden Phil Spencer, hâlihazırda devam etmekte olan konsol kıtlığının 2022'de de yaşanacağını açıkladı. Spencer, bu durumun tek sebebinin çip krizi olmadığını da ifade etti.

Bir oyun konsolu almak için binlerce TL'yi gözden çıkarabilecek olan birçok kişi olsa da piyasada konsol bulmak hiç kolay değil. Bu duruma yönelik kötü bir haber daha Xbox başkan yardımcısı Phil Spencer'dan geldi.

VGC'nin haberinde yer verilen ifadelere göre Phil Spencer, kısa süre önce The Wrap'e verdiği demeçte, devam eden konsol kıtlığının sebebi kısmen çip krizi olsa da durumun ardında yatan daha fazla unsur olduğunu açıkladı.

'Tedarik sürecinde birden fazla dar boğaz var'

Spencer, "Durumu sadece çip kriziyle açıklamak kısıtlayıcı bir ifade olacaktır. Bugün bir konsol üretmek için gerekli parçaları alıp, talebin olduğu pazarlara götürme sürecini düşündüğümde, bu süreçte birden fazla türde dar boğaz var. Ve üzülerek söylüyorum ki aylarca, bu yılın sonuna kadar ve bir sonraki yıl da bizimle olacak."

Spencer, kendisinin ve Microsoft'taki herkesin konsolların üretilip müşterilere ulaştırmak için çok çalıştığını iddia ediyor ancak bunun "uzun bir süre" boyunca firmayı zorlayacak bir süreç olacağını da söylüyor.

'İnsanlar yeni nesil konsolları çok istiyorlar'

Spencer, konsollarda yaşanan kıtlığın kendileri için ne kadar üzücü olduğunu şöyle ifade etti: "En üzücü şey, hayranların yaşadığı hayal kırıklığı. İnsanlar hem bizim hem de diğer platformların yeni nesil konsollarını ve yeni işlevselliklerini çok istiyorlar."

Phil Spencer'ın, yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesinden neredeyse bir yıl sonra yaptığı yorumlar, işlerin yakın zamanda düzelmeyeceğinin bir kanıtı. Küresel çip krizinin yarattığı devam eden sorunlar, COVID-19 ile ilgili sorunlar, aşırı yüksek talep, satıcıların sorumsuzluğu ve bot'lar bir araya gelerek korkunç bir durum yarattı ve bu da çoğu oyuncunun hâlâ yeni nesil konsollardan birini bulamamasına neden oluyor.