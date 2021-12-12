Xiaomi 12 Pro'dan Cıvıl Cıvıl Görüntüler Geldi

Xiaomi 12 Pro'nun yeni görüntüleri bugün ortaya çıktı. Fakat sonradan anlaşılana göre bu görüntüler telefon kılıflarına aitti. Ancak yine de tasarıma dair birçok şey açık edildi, biz de şu ana kadar beklenen özellikleri sizlere tekrar hatırlattık.

Geçtiğimiz sene Xiaomi 11’i 28 Aralık’ta tanıtan Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin bu yıl da aynı tarihte serinin yeni üyesini tanıtması bekleniyor. Neye benzeyeceğini ve özelliklerini ilk kez resmî elden görmemize oldukça az kalan Xiaomi 12, özellikle tasarımı ve kamerası bakımından büyük merak konusu.

Xiaomi 12’nin görünüm bakımından önceki modellerden biraz farklı olması bekleniyor. Bugün ortaya çıkan bazı görüntüler de bunu doğruluyor gibi. Yine Pro bir versiyona ve bir de ‘Lite’, ‘X’ ve ‘Lite Zoom’ versiyona sahip olacak yeni aile, performans bakımından da uçacak gibi. Gelin şu ana kadar neler sızdırılmış, neler iddia edilmiş birlikte bakalım.

Xiaomi 12 Pro tasarımı

Bugün ortaya çıkan sızdırılmış Xiaomi 12 görüntüleri oldukça iç açıcı. Heyecanlandığınızı ve “ne güzel cıvıl cıvıl olmuş” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak sonradan öğrenilene göre bu renkler telefona değil, kılıflarına ait. Olsun, hem orijinal kılıfların ne kadar güzel olduğunu, hem de telefonun şeklini şemalini bir nebze görmüş olduk.

Burada gördüğümüz kadarıyla şirket, Xiaomi Civi’de benimsediği tasarım anlayışını Xiaomi 12’de de koruyacak. Arka kamera kurulumunda ana kameranın yanında 3 sensör bulunacak. Alt kısımda Type-C giriş ve hoparlörler bulunurken, ekranın tepe kısmında ortalanmış bir şekilde nokta çentikli bir kamera bulunacak.

Xiaomi 12 ailesininin beklenen özellikleri:

Xiaomi 12 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle çalışacak cihaz, en az 8 GB bellek ve yine en az 128 GB dahili hafıza bulunduracak.

Lite ve Lite Zoom versiyonları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde tüketiciye sunulacak. 6,55 inçlik ve 120 Hz yenileme hızına sahip, AMOLED ekrana sahip olacak ikili, Qualcomm Snapdragon 778G ya da Snapdragon 780G işlemciyle çalışacak. 64 MP’lik ana kamera da bulundurması gereken telefonların arasındaki fark ise net değil.

Xiaomi 12 ailesinin tüm üyeleri şu şekilde olacak: Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Lite Zoom. Tanıtım öncesi yeni özellikler öğrenilirse bunları size aktarıyor olacağız.