Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisi satış rekorları kırıyor. Şirketin bundan önceki rekorunu tutan Xiaomi Mi 11 serisi, şirketin son göz bebeği Xiaomi 12 serisine tahtını kaptırdı. Yalnızca 5 dakika içerisinde dudak uçuklatan sayılarda gelir elde edildi.

Teknoloji takipçileri bir süredir Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisini tanıtması için bekliyordu. Özellikleri ve fiyatları hakkında yapılan tahminlerle gündeme gelen Xiaomi 12 serisi, nihayet dört gün önce resmen tanıtıldı.

Serinin tanıtımından birkaç saat sonra ise ön satışlara başlanmıştı. Ancak bugün, telefonların resmen satışa sunulmasıyla birlikte Xiaomi 12 serisine olan büyük ilgi daha net bir şekilde gözler önüne serildi.

5 dakikada 283 milyon dolarlık satış yapıldı:

Birkaç saat önce satış verilerini açıklayan Xiaomi, yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu. Paylaşılan verilere göre yalnızca 5 dakika içerisinde bütün satış noktalarından 283 milyon dolarlık gelir elde edildi. Şirketin rekoru elinde tutan bir önceki serisi Xiaomi Mi 11 olmuştu. Yine benzer şekilde uzun süre gündemde kalan akıllı telefon serisi satışa sunulduktan 5 dakika sonra 236 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.

Seri ile ilgili kullanıcılardan ilk yorumlar da gelmeye başladı. Xiaomi 12 serisi hakkında kullanıcıların genel görüşü, telefonların son derece şık göründüğü ve ileri teknoloji olduğu yönünde. Performans açısından da Xiaomi’nin yeni serisinin iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Bu nedenle kullanıcılar tarafından böylesine büyük bir ilgiyle karşılaşması normal karşılanabilir. Buna ek olarak, Xiaomi üç gün önce de Android tabanlı yeni arayüzü MIUI 13’ü tanıtmıştı. Çinli şirket, böylelikle kullanıcılarını bir hafta içinde iki kez kendine çekmeyi başardı.