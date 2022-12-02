Xiaomi 13 Geliyor: İşte Özellikleri ve Tahmini Fiyatı

Xiaomi, geçen günkü ertelemeden dolayı ne zaman gerçekleştirileceği henüz bilinmeyen bir etkinlikle yepyeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 13 ile Xiaomi 13 Pro'yu tanıtacak. Peki bu akıllı telefonlar tüketicilere neler sunacak?

Piyasaya sürdüğü hemen her akıllı telefonla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde alınan erteleme kararı nedeniyle henüz ne zaman düzenleneceği bilinmeyen büyük bir lansmanı yakın zamanda gerçekleştirecek. Bu lansmanda şirketin en yeni amiral gemisi telefonları, Xiaomi 13 serisi tanıtılacak. Peki bu serinin üyeleri tüketicilere neler vadedecek?

Bu haberimizde, Xiaomi 13 serisindeki modellerin sahip olacakları özelliklere yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, telefonlarla ilgili detaylara geçelim.

Xiaomi 13 ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler:

Tasarım ve ekran:

Xiaomi 13, son dönemlerde sıklıkla tercih edilen düz çerçeveli tasarım dilini benimseyecek. 6.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak telefon, oldukça ince çerçeveleri ile de dikkat çekecek. Hatta Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre telefonun alt kısmında 1,8 mm, diğer kenarlarda ise 1.6 mm'lik çerçeveler yer alacak. Delikli ekrandaki ön kamera çözünürlüğünün 32 MP olması bekleniyor.

Renk seçeneklerine bakacak olursak gelen bilgiler, Xiaomi 13 serisinin; deri kaplamalı bir mavi, cam arka kısma sahip yeşilin yanı sıra seramik siyah ve seramik beyaz olmak üzere en az dört renk ile geleceğini ortaya koyuyor.

Performans:

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. 3.19 GHz'de çalışabilen bu işlemci, Xiaomi 13 serisini tabiri caizse uçuracak. 12 GB'ye kadar RAM ile desteklenecek telefonun depolama kapasitesi ise 512 GB'ye kadar çıkacak. Sızıntılara göre 13 ve 13 Pro; 8/128 GB, 8/256 GB, 12/512 GB'lık farklı versiyonlarıyla tanıtılacak.

Giriş seviyesi cihaz UFS 3.1 depolamaya sahip olurken diğer tüm versiyonlar UFS 4.0 ile gelcek. Tüm cihazların LPDDR5X RAM'le geleceği de söylentiler arasında. 4500 mAh kapasiteli batarya ve ile donatılan Xiaomi 13, Android 13 tabanlı MIUI 14 rayüzü ile gelecek.

Kamera:

Xiaomi 13, üçlü arka kamera ile donatılacak. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan 3 kamera yer alacak. 54 MP'lik ana kamera sensörü Sony IMX989 olarak karşımıza çıkacak. Diğer kameralar ise 10 MP'lik telefoto ve 12 MP'lik ultra geniş açı olacak Yapay zeka, bu akıllı telefonun kamera performansının daha da iyileştirilmesi için tüm gücüyle kullanılacak.

Xiaomi 13 Pro ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler:

Tasarım ve ekran:

Xiaomi 13 Pro, tasarım açısından Xiaomi 13 ile benzer bir yapıda olacak. Ancak burada çok önemli bir fark var. Öyle ki Xiaomi 13 Pro, sahip olduğu kavisli ekran ile daha premium bir his sunacak. Şirket bu telefonda Samsung'un yeni ekran paneli "E6"yı tercih ediyor. 6.7 inç büyüklüğündeki ekran 2K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı vadedecek. Delikli yapıdaki ekrana yerleştirilen ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunacak.

Performans:

Xiaomi 13 Pro, tıpkı küçük kardeşi Xiaomi 13 gibi 3.19 GHz'de çalışabilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. 8 ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olacak akıllı telefon, 512 GB'ye kadar depolama alanı ile de desteklenecek. Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çalışacak olan amiral gemisi telefon, 120 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh batarya ile gelecek.

Kamera:

Xiaomi 13 Pro'da üçlü kamera kurulumu yer alacak. Telefonun ana kamerası, 1 inç boyutlu Sony IMX989 olacak ve 50 MP çözünürlük sunacak. Ayrıca telefonun ultra geniş açılı kamerası da 50 MP çözünürlük sunacak. Ancak Xiaomi bunlarla yetinmeyecek. Amiral gemisi cihazın telefoto kamerası da 50 MP çözünürlük sunacak. Bir süre önce Xiaomi ile iş birliği yapan Leica, Xiaomi 13 Pro'nun hem ön hem de arka kamerası için özel olarak çalışacak.