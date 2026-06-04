Xiaomi 18 Pro ile Arka Ekran Daha da Büyüyecek (E Katlanabilir Olsaydı)

Sızıntılara göre Xiaomi, Xiaomi 18 Pro ile arka ekranı daha da büyütecek ve yeni özellikler kazandıracak.

Xiaomi arka ekrana yer açma trendini bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor. Güvenilir Weibo sızıntı kaynaklarından Smart Pikachu'nun ortaya attığı yeni iddialara göre merakla beklenen Xiaomi 18 Pro modeli, arka tarafında tam 4 inç büyüklüğünde devasa bir ikincil ekran barındıracak.

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Söz konusu iddia, Xiaomi 17 Pro modelinde yer alan 2,7 inçlik arka ekrandan sonra çok büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Cihazın arka tarafında sadece bu dev ekran yer almayacak, sızıntılar Xiaomi 18 Pro Max modelinin arka kamera kurulumunda 200 MP ana kamera ile 200 MP telefoto lensin yer alacağını da öne sürüyor.

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Hem büyüyor hem akıllanıyor

Sızıntıyı paylaşan kaynağın iddialarına göre bu yeni 4 inçlik panel, sadece boyut olarak büyümekle kalmayacak, aynı zamanda yüksek parlaklık, yüksek piksel yoğunluğu ve geniş kavisli köşeler sunacak.

En dikkat çeken iddialardan biri ise bu ekranda yerleşik bir gizlilik korumasının bulunacağı yönünde. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtırsa, Xiaomi'nin ekran teknolojisinde net bir evrim göreceğimizi söyleyebiliriz.

En son seride karşımıza çıkan Xiaomi 17 Pro modelinin arka ekranı 2,7 inç boyutundaydı ve 572 × 904 piksel çözünürlük sunuyordu. Bunun yanı sıra 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık değeriyle zaten oldukça iddialı bir konumdaydı. Xiaomi 18 Pro ile geleceği söylenen 4 inçlik panel, mevcut modelde zaten sunulan canlı çeviri, teleprompter modu ve etkileşimli widget'lar gibi özelliklerin çok daha rahat kullanılmasını sağlayacak.