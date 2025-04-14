Xiaomi yeni klimasını görücüye çıkardı. Yüzünüze yüzünüze vuran soğuk hava devri bitiyor gibi görünüyor. Xiaomi’nin yeni kliması, havayı yukarıya doğru üfleyerek ortamı daha yumuşak bir şekilde serinletiyor. Üstelik odada biri olup olmadığını anlayıp serinliği ona göre ayarlayabiliyor olacak. İster üzerinize doğru, ister sizden uzaklaştırarak.
Xiaomi, Mijia Air Conditioner Pro adını verdiği yeni klima modeli ile karşımıza çıktı. Yaklaşık 550 dolarlık fiyat etiketine sahip bu model, 1.5 beygir gücünde çalışıyor. Klasik klimalardaki gibi soğuk havayı doğrudan yüzünüze çarpmıyor; onun yerine hava duvarlardan ve tavandan yayılıyor, böylece daha yumuşak ve dengeli bir serinlik sağlanıyor.
Xiaomi'nin yeni kliması Mijia Air Conditioner Pro'nun teknik özellikleri
- Çift mmWave radar sensörü ile odadaki insan hareketlerini anlık olarak algılayabiliyor.
- Kullanıcıya göre hava akışını yönlendiriyor veya kimse yoksa enerji tasarrufu moduna geçiyor.
- Yıllık yaklaşık 361 kWh enerji tasarrufu sağlıyor, bu da elektrik faturasında fark edilir bir düşüş anlamına geliyor.
- Çift silindirli inverter kompresör, çift sıralı kondansatör ve evaporatör ile geniş sıcaklık aralığında çalışabiliyor.
- -35°C ile +65°C arasında ısıtma ve soğutma yapabiliyor.
- HyperOS Connect desteği ile diğer Xiaomi cihazlarıyla uyumlu çalışıyor.
- Mi Home uygulaması ve Xiao Ai sesli asistan ile kontrol edilebiliyor.
- İç ve dış ünitelerde 56°C kendini temizleme döngüsü bulunuyor.
- Antibakteriyel filtresi, %99’un üzerinde bakteri arıtma özelliğine sahip.
- Saatte 830 m³ hava akışı sağlayabiliyor.
- Sessiz modda 18 dB(A) seviyesinde çalışarak oldukça sessiz bir performans sunuyor.
- 13 kg ağırlığında ve 35 cm dikey alana ihtiyaç duyuyor.
- Üst kısmında sadece 2 cm boşluk bırakılması yeterli, bu da kurulumda kolaylık sağlıyor.