Xiaomi, yukarıya hava üfleyen ve insan hareketini algılayan yeni akıllı klima modeli Mijia Air Conditioner Pro’yu tanıttı.

Xiaomi yeni klimasını görücüye çıkardı. Yüzünüze yüzünüze vuran soğuk hava devri bitiyor gibi görünüyor. Xiaomi’nin yeni kliması, havayı yukarıya doğru üfleyerek ortamı daha yumuşak bir şekilde serinletiyor. Üstelik odada biri olup olmadığını anlayıp serinliği ona göre ayarlayabiliyor olacak. İster üzerinize doğru, ister sizden uzaklaştırarak.

Xiaomi, Mijia Air Conditioner Pro adını verdiği yeni klima modeli ile karşımıza çıktı. Yaklaşık 550 dolarlık fiyat etiketine sahip bu model, 1.5 beygir gücünde çalışıyor. Klasik klimalardaki gibi soğuk havayı doğrudan yüzünüze çarpmıyor; onun yerine hava duvarlardan ve tavandan yayılıyor, böylece daha yumuşak ve dengeli bir serinlik sağlanıyor.

Xiaomi'nin yeni kliması Mijia Air Conditioner Pro'nun teknik özellikleri