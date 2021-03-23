Xiaomi, Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yu Duyurdu

Xiaomi; 16 GB RAM, 120W hızlı şarj, 144 Hz ekran yenileme hızı bomba özelliklere sahip yeni oyuncu akıllı telefonları Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yu duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, oyuncu ekipmanları markası Black Shark’ın daha iyi bir mobil oyun deneyimi vadeden en yeni akıllı telefonları Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro’yu duyurdu. Oldukça iddialı özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, en üst modelde 16 GB RAM kapasitesi sunuyor.

Black Shark 4’ün tasarımını genel bir bakış açısıyla yorumlamak gerekirse önden Samsung Galaxy S20’ye, arkadan Galaxy S10’a benzediğini söyleyebiliriz. Cihazın ortasına yatay bir şekilde hizalanmış kamera tasarımları son dönemde üreticiler tarafından pek tercih edilmiyordu. Bununla birlikte cihazın duvar kağıdı ile uyumlu bir tasarıma sahip olan arka yüzey tasarımı, Black Shark 4’ün adeta “ben oyuncu telefonuyum” diye bağırmasını sağlıyor.

Black Shark 4 Pro, 16 GB RAM kapasitesiyle bazı oyuncu bilgisayarlarının bile üzerine çıkıyor

Her ikisi de delikli ekran tasarımı ile karşımıza çıkan Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro, aynı 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik bataryayı paylaşıyor. Bununla birlikte “Pro” model Snapdragon 888 işlemci ile karşımıza çıkarken standart modelde Snapdragon 870 işlemci bulunuyor.

Standart Black Shark 4 modelinde 6, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri bulunurken; Black Shark 4 Pro’da 8, 12 ve 16 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 16 GB’lık RAM kapasitesinin pek çok oyuncu bilgisayarında dahi bulunmadığını düşünürsek etkileyici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbetteki bir akıllı telefonun en azından şu an için 16 GB RAM’e ihtiyacı olup olmadığının yorumu siz değerli okuyucularımıza kalıyor...

Black Shark 4 özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

RAM : 6/8/12 GB

: 6/8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 144 Hz

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/1.79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.4 Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

: Ön Kamera : 20 MP, f/2,45

: 20 MP, f/2,45 Batarya : Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 120W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: JoyUI 12.5

: Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Black Shark 4 Pro özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

: RAM : 8/12/16 GB

: 8/12/16 GB Depolama : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 144 Hz

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1.79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.4 Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

: Ön Kamera : 20 MP, f/2,45

: 20 MP, f/2,45 Batarya : Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 120W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: JoyUI 12.5

: Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro fiyatı

Black Shark 4 6 GB + 128 GB: 383 dolar 8 GB + 128 GB: 414 dolar 12 GB + 128 GB: 460 dolar 12 GB + 256 GB: 506 dolar

Black Shark 4 Pro 8 GB + 128 GB: 614 dolar 12 GB + 256 GB: 691 dolar 16 GB + 512 GB: 813 dolar



Bu arada Black Shark 3 inceleme videomuzu da hemen aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz