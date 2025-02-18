Xiaomi'nin yakında duyurması beklenen kablosuz kulaklığı Buds 5 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir kaynağa göre bu kulaklık, efsane bir özelliğe sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kablosuz kulaklık sektöründeki tüm kuralları değiştirecek bir proje üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Sektörün bilindik kaynaklarından Digital Chat Station tarafından yapılan bir açıklamaya göre bu yıl içerisinde duyurulmasını beklediğimiz Xiaomi Buds 5 Pro, efsane bir özellikle donatılacak.

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi Buds 5 Pro'nun en etkileyici özelliği, Canlı Çeviri'ye sahip olacak olması. Evet, Samsung'un Galaxy AI kapsamında sunduğu Canlı Çeviri özelliği, Buds 5 Pro ile Xiaomi'nin kablosuz kulaklığına gelecek. Ancak bu özelliğin nasıl kullanılabileceği şimdilik belirsiz.

Başka hangi özellikleri sunacak?

Digital Chat Station'ın açıklamalarına göre Xiaomi Buds 5 Pro'nun bir normal, bir de Wi-Fi bağlantı desteği sunan versiyonu olacak. Aktif gürültü engelleme desteğine sahip olacak kulaklık, büyük olasılıkla kablosuz şarj desteği de sunacak. Tüm bunlardan yola çıkarak, Xiaomi Buds 5 Pro'nun önemli iyileştirmelere sahip olacağını ancak büyük oranda Buds 5'e benzeyebileceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi, yaklaşmakta olan kulaklığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, bu ayın sonunda bir etkinlik düzenleyecek ve yepyeni SU7 ile amiral gemisi telefonu 15 Ultra'yı tanıtacak. İşte bu etkinlik, Buds 5 Pro'ya da ev sahipliği yapabilir.