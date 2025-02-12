Apple bünyesindeki Beats, Powerbeats Pro 2 isimli sporcu kulaklıklarını tanıttı. Cihaz, ülkemizde de satışa sunuldu.

Apple bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ses ürünleriyle tanıdığımız Beats, dün gece yepyeni kulaklığını bizlerle buluşturdu. Powerbeats Pro 2 isimli bu kulaklıklar, çok ilgi çekici özelliklere sahip.

Powerbeats Pro 2’yi fitness meraklılarına ve sporculara yönelik bir ürün olarak nitelendirebiliriz. Spor yaparken hem yüksek kalitede ve konforda müzik dinleyip hem de sağlık takibi yapabilmesi gerçekten dikkat çekici.

Kalp atış hızı takibi, ANC ve birçok yeni özellik

Nikel-titanyum ile güçlendirilen yepyeni bir kulak kancasına sahip Powerbeats Pro 2, tamamen denge ve konfor için tasarlanan bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Önceki nesilden %20 daha hafif olduğunu belirtmek gerek. Ayrıca IPX4 dayanıklılık derecesiyle hem suya hem de tere dayanıklı. Bu da yoğun antrenmanlarda sorun çıkarmayacağı anlamına geliyor.

Ses performansı da ciddi oranda iyileştirilmiş. Dinamik baş takibi, kişiselleştirilmiş mekânsal ses, uyarlanabilir EA gibi birçok özelliği var. Şirket; bu geliştirmelerle net tizler, zengin orta sesler ve derin baslarla dengelenmiş bir ses deneyimi sunacağını aktarmış. Ayrıca tüm bu özelliklere bir de aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaflık modları eklenmiş.

En dikkat çekici kısımlarından olan sağlık tarafına gelelim. Artık kulaklıkların da bu tarz özelliklerle donatılmaya başladığını görüyoruz. Powerbeats Pro 2’de, kalp atış hızı sensörü var. Yani tıpkı bir akıllı saat gibi kalbinizi takip edebileceksiniz. Cihaz, gerçek zamanlı verileri izlemek için LED optik sensörler kullanıyor. Özellik, birçok fitness uygulamasıyla da entegre çalışabiliyor.

Son olarak batarya ömrüne bakalım. Beats tarafından yapılan açıklamaya göre model, 10 saate kadar oynatma sunacak. Kutusuyla birlikte bu süre 45 saate kadar çıkabilecek. Yalnızca 5 dakika şarjla 90 dakika oynatma sunulacağını, kutunun önceki nesilden %33 daha küçük olduğunu ve kablosuz şarj desteğiyle geldiğini belirtelim.

Powerbeats Pro 2 Türkiye fiyatı

Powerbeats Pro 2’nin Türkiye fiyatı 12.499 TL olarak açıklandı. ABD fiyatı ise 249 dolar. Cihaz; siyah, mor, turuncu ve gri renklerle sunuluyor. Apple’ın sitesinden sipariş vermeniz mümkün.