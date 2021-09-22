Xiaomi'den Yepyeni Bir Akıllı Telefon Serisi Geliyor: Civi

Xiaomi, 27 Eylül'de bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlik kapsamında Civi olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon serisini duyuracağını açıkladı. Şirket, yaklaşmakta olan telefonla ilgili ise hiçbir açıklama yapmadı.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü hemen her ürünle büyük ilgi görmeyi başaran Çinli teknoloji devi Xiaomi, hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada 27 Eylül'ü işaret eden şirket, bu tarihte bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlik, Xiaomi'nin en yeni akıllı telefon serisi "Civi"yi tüketicilerle buluşturacak.

Xiaomi, Civi serisi akıllı telefonların neler sunacağına dair hiçbir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, CC serisinin isminin değiştirileceğini, artık Civi olarak piyasaya sürüleceğini düşünüyorlar. Bu noktada kesin bir şey olmadığı için, Xiaomi'nin 27 Eylül'de yepyeni bir telefon duyurabileceğini de unutmamak gerekiyor.

İşte Xiaomi'nin Weibo'da yaptığı paylaşım

Xiaomi, yeni akıllı telefon serisi ile ilgili detay vermemiş olsa da konuyla ilgili olabileceği düşünülen bazı gelişmeler mevcut. Öyle ki bundan birkaç hafta önce, Çin'in sertifikalandırma kurumu TENAA'da Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefonu listelendi. 2107119DC model koduna sahip bu cihazla ilgili yapılan incelemelerde, duyurulma aşamasına gelen modelin Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin Çin için geliştirilmiş olan bir versiyonu olabileceği düşünülmüştü. İşte bu cihaz, Civi serisinin ilk üyesi olabilir.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkmıştı. FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran, 8 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar depolama alanı, 33 watt hızlı şarj destekli 4.250 mAh kapasiteli batarya ve üçlü kamera kurulumu gibi özellikler, Xiaomi 11 Lite 5G NE'de yer alıyordu. Eğer bu cihaz Civi olarak karşımıza çıkarsa, Xiaomi'nin yeni bir orta segment akıllı telefon serisine sahip olacağını söyleyebiliriz. Şirket belki de amiral gemileriyle aynı seride olan orta segment telefonları, yeni bir seri içine almayı planlıyordur. Tüm bunlar, 27 Eylül'deki etkinlikte netlik kazanacak.