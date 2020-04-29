Huami, dikkat çekici bir tasarıma sahip olan yeni akıllı saati Amazfit X'i tanıttı. Dışarıdan bakıldığında akıllı bilekliği andıran Amazfit X, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak birçok özellikle geliyor.

Çinli teknoloji şirketi Huami, yenilikçi bir tasarıma sahip olan akıllı saati Amazfit X'i tanıttı. Amazfit X, kıvrımlı ekrana sahip olan ve hem iş hem de antrenman tarzlarında kullanılabilen bir akıllı saat olarak göze çarpıyor. Amazfit X, bir bakıma akıllı bileklik ve akıllı saatlerin öne çıkan özelliklerini bir araya getiriyor da diyebiliriz.

Huami Amazfit X akıllı saat, bileğin etrafını saran kavisli ekran tasarımı ile oldukça farklı ve şık bir görünüme sahip. Yeni akıllı saat, kandaki oksijen seviyesini ölçmek için kızılötesi ışık testi, kalp atış hızı sensörü, uyku ve aktivite takibi, stres ölçümü ve su direnci gibi daha birçok özellikle geliyor.

Amazfit X kavisli ekranı ile zengin özellikleri bir araya getiriyor

Amazfit X akıllı saat, bileğinizi rahatça saran benzersiz 92 derecelik kavisli bir ekrana sahip. Saatin 206x640 piksel çözünürlüklü 2.07 inç AMOLED paneli, 400 nit parlaklık sunuyor. Huami, ekrandaki eğriliği sağlamak için 700 derece sıcaklıkta FPC (Esnek Baskılı Devre) ile birbirine bağlanan 3 parçalı anakart kullandığını söylüyor. Bu tasarım, uygulamalar için ekran üzerinde daha fazla alan sağlıyor.

Amazfit X, adım sayar, kalp atış hızı sensörü, uyku takibi gibi akıllı bilekliklerde görmeye alışkın olduğumuz standart özellikleri barındırıyor. Kandaki oksijen seviyelerini ölçmek için kızılötesi ışık sensörü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık ve aktiviteleri değerlendirmek için Kişisel Etkinlik Bilgisi (PAI) de sunuyor. Toplam 9 farklı spor modunu destekleyen saat, uyku takibi yapabiliyor ve stres seviyenizi ölçebiliyor.

Huami, Amazfit X'in 205 mAh bataryasının kalp atış hızı izleme, metin ve çağrı bildirimleri ve aktivite izleme özellikleri açıkken bile 7 gün pil ömrü sunduğunu öne sürüyor. Saatin dahili sensörleri arasında Fotopletismografi, SpO2 Kan oksijen sensörü ve ortam ışığı sensörü bulunuyor. Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.0 LE ve GPS + GLONASS yer alıyor.

Amazfit X, 22.6 x 13.6 mm ölçülerinde ve 39 gram ağırlığında. Amazfit X, ön siparişle 149 dolardan satışa sunuldu, ancak gerçek fiyatı 329 dolar olacak. Akıllı saat, Eclipse Black ve New Moon Gold renklerinde geliyor. Şirket, Indiegogo'da fonladığı ürün için 20.000 dolarlık hedefi geçtiğini ve ağustos ayında akıllı saatin gönderimlerine başlayacağını belirtti.

Huami Amazfit X tanıtım videosu: