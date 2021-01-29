Xiaomi Mi 11'in Piyasaya Sürüleceği Tarih Açıklandı

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni amiral gemisi Mi 11'in dünya genelinde satışa sunulacağı tarih açıklandı. 2021'in en güçlü telefonlarından biri olacak olan Mi 11, çok yakında alıcıları ile buluşacak.

Xiaomi'nin en yeni ve en güçlü amiral gemisi Mi 11 geçtiğimiz haftalarda tanıtılmış ve ardından Çin piyasasına etkileyici bir giriş yapmıştı. Çin'de kısa sürede elde ettiği çarpıcı satış rakamları ile heyecanı iyiden iyiye artıran Mi 11'in dünya genelinde ne zaman alıcısı ile buluşacağı da nihayet açıklandı.

1.440 x 3.200 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6,81 inçlik ekranı, 13 MP'lik ultra geniş açılı kameraya ve 5 MP'lik makro lense sahip 108 MP'lik ana kamerası ve 4.600 mAh'lik bataryasıyla tanıtıldığı andan itibaren heyecan yaratan Mi 11, düzenlenecek küresel bir lansman etkinliği ile herkesin beğenisine sunulmuş olacak.

Etkinlik 8 Şubat'ta düzenlenecek:

Çin'de 3.999 yuanlık fiyat etiketiyle satışa sunulan ve biri şarj cihazlı biri ise şarj cihazsız olmak üzere iki farklı kutu ile alıcılarının beğenisine sunulan Mi 11, 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan küresel bir lansman etkinliği ile karşımıza çıkacak. Ancak telefonun küresel pazarda şarj cihazıyla mı yoksa cihaz olmadan mı satışa sunulacağına dair net bir bilgi yok.

Xiaomi, düzenlenecek etkinlikte, Çin'de piyasaya sürüldüğü andan itibaren ilk 5 dakikada 350 binden fazla satan Mi 11'in satışa sunulmasının yanında MIUI 12.5'i de duyuracak. Pek çok yenilik ile gelecek olan MIUI 12.5'in detaylarına ve güncellemeyi alacak telefonların listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.