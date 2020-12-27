Xiaomi Mi 11, Çin'de 250 Binden Fazla Ön Kayıt Aldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son verilere göre yalnızca Jd.com üzerinde Mi 11 serisi için 250 binden fazla ön kayıt aldı. Şirketin aldığı ön sipariş sayısı telefon serisinin Çin'de ne kadar fazla kişi tarafından beklendiğini ortaya koydu.

Akıllı telefon dünyasının beklediği amiral gemisi serisi Xiaomi Mi 11, yarın Çin'de çıkış yapacak. Geçtiğimiz günlerde piyasa değeri 100 milyar doları bulan Çinli teknoloji devi, dün yeni amiral gemisinin ekranının ne kadar sağlam olacağını gösteren bir video yayınlamıştı. Bugünse Xiaomi'nin telefonu çıkarmaya ne kadar hazır olduğu gözler önüne serildi.

Yeni çıkan haberlere göre Xiaomi, Mi 11'i piyasaya sürmeye saatler kala Çin'in en büyük tedarikçilerinden birisi olan Jd.com'da 250 bin adet ön kayıt sayısına ulaştı. Yani telefonu satın almak için sıraya giren kişi sayısı 250 bini aştı. Üstelik bu sayı yalnızca Jd.com için geçerli. Bu da Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisinin Çin'de ne kadar büyük bir beklentiye sahip olduğunu göstermiş oldu.

Xiaomi Mi 11 serisi yarın geliyor:

Xiaomi Mi 11'e yönelik son gelişme dün yine bu saatlerde yaşanmıştı. Teknoloji devi, Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda telefonların kutusunda şarj aletinin olmayacağını açıklamıştı. Bundan yalnızca birkaç hafta önce Apple'ın hareketine gönderme yapan şirket, serinin çıkışına iki gün kala yaptığı açıklamayla pek çok kullanıcıyı kızdırmıştı.

Yine de Xiaomi Mi 11, kutusunda olmayan şarj aletine rağmen fazlasıyla çekici bir amiral gemisi serisi olacak gibi duruyor. Akıllı telefon serisi, üstün donanımının yanı sıra 108 MP'lik kamerasıyla düşük ışıkta dahi muhteşem bir performans gösterecek. Ayrıca telefonun Harman Kardon ile geliştirilen ses sistemi de bambaşka bir deneyim sunacak.

Xiaomi Mi 11, bugüne kadar edindiğimiz bilgilere göre 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ 120 Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Serinin Pro modelindeyse ekran çözünürlüğü 2K'ya çıkacak. En önemlisi Xiaomi Mi 11 serisi, Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setini kullanan ilk seri olacak.