Tüketicilerine sunduğu yenilikçi ve uygun fiyatlı giyilebilir ürünlerle beğeni toplamaya devam eden Xiaomi, sevilen akıllı bileklik serisi Mi Band’in yeni üyesi olan Mi Band 5’i 11 Haziran’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Özellikle son akıllı bileklik modeli Mi Band 4 ile akıllı bilekliklerine renkli ekran ekleyerek giyilebilir uygun fiyatlı ürün serisine yeni bir soluk getiren Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni nesil akıllı bilekliği olan Mi Band 5 ile ilgili haberler uzun süredir internette dolanıyor. Bu sefer ise yeni bilekliğin tanıtılacağı tarihe dair yeni detaylar ortaya çıktı.

GizChina sitesi tarafından paylaşılan bir rapora göre Çinli teknoloji devi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 5’i önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlanıyor. Raporda paylaşılan detaylara göre firma, Xiaomi Mall WeChat üzerinden yaptığı bilgilendirmede yeni akıllı bilekliğin 11 Haziran’da tanıtılacağını belirtiyor.

Mi Band 5, SpO2 sensörü ile geliyor:

1.2 inç büyüklüğündeki OLED ekrana ek olarak NFC ve Google Pay desteğine de sahip olması beklenen yeni Mi Band bilekliğinin ekranın alt kısmında bulunan dokunmatik bir ana ekran butonu ile karşımıza çıkmasını beklediğimizi de belirtelim.

Bununla beraber, Xiaomi’nin yeni akıllık bilekliği Mi Band 5’te kan oksijen doygunluğunuzu takip etmenizi sağlayacak olan SpO2 sensörü ve firmanın XiaoAi adını verdiği bir sanal asistan bulunacak. (Özelliklerin kullanılabilirlik durumlarının ülkelere veya bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini de belirtelim.)

Mi Band 5’in 179 Yuan (Vergiler hariç 171 TL) fiyat ile satışa çıkması bekleniyor.