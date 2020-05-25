Xiaomi'nin akıllı bileklik serisine yeni dâhil olacak olan Mi Band 5'in görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk göze çarpan şeyse yenilenmiş şarj cihazının tasarımı diyebiliriz. Mi Band 5, yeni özellikleriyle serideki diğer ürünlerden bir miktar farklı olacak.

Giyilebilir teknolojik ürünler, her geçtiğimiz gün gelişme göstermeye devam ediyor. Bu teknolojinin önde gelen şirketlerinden biri olan Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Mi Band serisi, kullanıcılar tarafından çok ilgi görüyor. Birçok özelliğe sahip bu bileklikler, hayatı biraz daha kolay bir hâle getiriyor. Bugün de serinin yeni üyesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yeni cihazın, serinin eski modellerine göre daha büyük bir ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. 1,2 inçlik yeni ekranla birlikte birçok geliştirmenin de cihaza eklendiği söylenenler arasında bulunuyordu. Bugün ortaya çıkan fotoğraflarla birlikte bu söylentilerin bazılarının gerçek olduğu görüldü, bazı iddialarsa gizemini korumaya devam ediyor.

Xiaomi Mi Band 5'in ortaya çıkan fotoğrafları:

Fotoğraftan da görüldüğü üzere Mi Band 5'in ekranı, küçük bir miktar büyümeye uğramış ancak ilk göze çarpan şeyin şarj kablosu olduğunu söyleyebiliriz. Eski modellerden farkı olarak bu yeni cihaz fişe takılarak şarj edilecek. Şarj şeklindeki değişiklik, birçok Mi Band kullanıcısını şaşırtmış durumda.

Cihazın gövdesinde çok belirgin bir değişiklik bulunmuyor ancak çok hafif bir yassılaşma göze çarpıyor. Bu yassılaşma, kameranın açısından dolayı oluşabileceği gibi Xiaomi tarafından da dizayn edilmiş olabilir. Cihaz resmen tanıtıldığı zaman, hangisinin gerçek olduğunu hep birlikte öğrenme fırsatımız olacak.

Mi Band 5'in özellikleri haricinde fiyatı da çok merak ediliyor. Fotoğrafları paylaşan kaynağın bu konu hakkında da bir tahmini mevcut. Kaynağa göre cihaz, 28 dolar (vergiler hariç 190 lira) civarındaki bir etiket fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.