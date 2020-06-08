Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'in çıkış tarihini açıklayan Xiaomi, şimdi de bilekliğin tasarımını paylaştı. Xiaomi tarafından paylaşılan görsel, Mi Band 5'in Mi Band 4 ile neredeyse aynı görüneceğini ve bu akıllı bilekliğin bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin en popüler ürünlerinden bir tanesi de "Mi Band" olarak isimlendirilen akıllı bilekliği. Özellikle Mi Band 3 ile iyi bir çıkış yakalayan Xiaomi, Mi Band 4 ile bu çıkışı sürdürmüştü. Şirket şimdiyse, Mi Band 5 ile gündemde.

Xiaomi, Mi Band 5'le ilgili bugüne kadar sadece tek bir resmi açıklama yaptı. Bu açıklama, geçtiğimiz hafta gerçekleşti ve şirket, Mi Band 5'in ne zaman duyurulacağını açıkladı. Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Mi Band 5'in 11 Haziran'da resmen duyurulacağı söylendi. Xiaomi şimdiyse, yeni akıllı bilekliğinin nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

Xiaomi Mi Band 5, işte böyle görünecek

Xiaomi, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da Mi Band 5'in resmi basın görsellerini paylaştı. Paylaşılan görseller, Mi Band 5'i selefi ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Görseller, Mi Band 5'in hafif de olsa kavisli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca ekranın alt bölümünde bulunan dokunmatik yüzeyde, ters "U" şeklinde bir simge olacak olacak. Xiaomi, daha önce ters U simgesini, Mi Band 4'ün NFC Edition'da da kullanmıştı.

Xiaomi tarafından paylaşılan görseller, Mi Band 5'in NFC desteğine sahip olacağını gösteriyor. Xiaomi, Mi Band 4 serisinde NFC desteğini opsiyonel olarak sunmuştu. Mi Band 5 serisinde ise bu özellik standart olarak gelecek gibi görünüyor. Ancak şu an için bu konuyla ilgili net bir şey söylemek pek de mümkün değil.

Xiaomi Mi Band 5, Mi Band 4'ün özelliklerine ek olarak daha fazla spor modu ve kadın sağlığı ile ilgili bir özellik de içerecek. Ayrıca söylentilere göre bu akılı bileklik, kandaki oksijen miktarını ölçen bir sensöre de sahip olacak. Başka bir söylenti ise Mi Band 5'ün küresel versiyonunun Amazon'un Alexa isimli akıllı asistanına sahip olacağı yönünde. Tüm bu detaylar, Xiaomi'nin 11 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikte gün yüzüne çıkmış olacak.